Országos razzián több mint ezer körözött személyt fogtak el Lengyelországban, a külföldiek túlnyomó többsége ukrán volt

Kétnapos országos műveletet hajtott végre a lengyel rendőrség március 2-án és 3-án, amelynek során 1944, elfogatóparancs alapján keresett személyt fogtak el. A határőrséggel közösen folytatott akció során 147 külföldit, köztük kiemelkedően sok ukrán állampolgárt találtak, akik jogellenesen tartózkodtak Lengyelország területén.

Az őrizetbe vettek között 91 ukrán, 14 grúz, 8 fehérorosz, 3 moldovai, 2 orosz állampolgár és 29 más ország állampolgára szerepelt. Néhányukat súlyos bűncselekmények miatt keresték, többek között rablás és nagy értékű online csalás miatt.

„Az egyik célunk az volt, hogy ellenőrizzük a külföldiek jogszerű tartózkodását az országban” – közölte a lengyel rendőrség a hivatalos oldalán.

Jelenleg 112 fogvatartott kiutasítási eljárás alatt áll, azonban a közlemény nem tartalmazza, hogy közülük hányan ukrán állampolgárok.

A műveletben – mely az első ilyen jellegű akció az idén Lengyelországban – 26 496 rendőr vett részt. Tavaly három hasonló akciót hajtottak végre, melyek során összesen 4766 embert, köztük 515 külföldit fogtak el.

A Strana emlékeztet, hogy

Németországban már régóta vita folyik a hadköteles ukrán férfiak kitoloncolásáról,

illetve ahogy arról a hirado.hu is beszámolt, az Egyesült Államokban egyes ukrán állampolgárok félnek kimenni az utcára a bevándorlási hatóság általi letartóztatás veszélye miatt.

