Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #Brüsszel #izraeli-iráni konfliktus

Orbán Viktor találkozott a kényszersorozott és hadifogságból hazatért kárpátaljai magyar férfiakkal

lead_image
Szerző: hirado.hu
2026.03.05. 18:54

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu

Hosszú megpróbáltatások után végre újra családjuk körében lehet az a két kárpátaljai magyar férfi, akiket az ukrán hadsereg kényszersorozott, majd a fronton orosz hadifogságba estek. A férfiak kedden éjjel érkeztek Budapestre Szijjártó Péterrel Moszkvából, majd kórházi vizsgálatuk után Orbán Viktor miniszterelnök is felkereste őket.

Az orvosi vizsgálatok során kiderült, hogy az egyik férfi ujjai súlyos fagyási sérüléseket szenvedtek, míg a másik férfit a fronton térden lőtték. Az orvosok tájékoztatása szerint mindkettejük állapota stabil, és a sérülések ellenére szépen gyógyulnak.

A kórházban meglátogatta őket Orbán Viktor is, aki személyesen beszélt a két férfival, és érdeklődött állapotuk felől. A találkozón a kormányfő biztosította őket arról, hogy most már biztonságban vannak Magyarországon.

Senki nem nyúlhat magukhoz, senki nem viheti magukat sehova. Szabad emberek, azt csinálnak, amit akarnak. Ha tudok segíteni akkor szóljanak!

– mondta a miniszterelnök a férfiaknak.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és a vele Budapestre érkező két kényszersorozott kárpátaljai magyar hadifogoly (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

hadifogsághatáron túli magyarokorosz–ukrán háború Orbán Viktor KárpátaljaOroszországUkrajna

Kell még valamit mondanom, Ildikó? podcast

Ajánljuk még

 