Orbán Viktor találkozott a kényszersorozott és hadifogságból hazatért kárpátaljai magyar férfiakkal

Az orvosi vizsgálatok során kiderült, hogy az egyik férfi ujjai súlyos fagyási sérüléseket szenvedtek, míg a másik férfit a fronton térden lőtték. Az orvosok tájékoztatása szerint mindkettejük állapota stabil, és a sérülések ellenére szépen gyógyulnak.

A kórházban meglátogatta őket Orbán Viktor is, aki személyesen beszélt a két férfival, és érdeklődött állapotuk felől. A találkozón a kormányfő biztosította őket arról, hogy most már biztonságban vannak Magyarországon.

„Senki nem nyúlhat magukhoz, senki nem viheti magukat sehova. Szabad emberek, azt csinálnak, amit akarnak. Ha tudok segíteni akkor szóljanak!”

– mondta a miniszterelnök a férfiaknak.