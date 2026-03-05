Orbán Viktor reagált Zelenszkij fenyegetésére: Meg fogjuk védeni magunkat, és le fogjuk törni az olajblokádot, életveszélyes fenyegetésekkel sem lehet engem ettől eltántorítani!

Orbán Viktor, reagált Volodimir Zelenszkij ukrán elnök életveszélyes fenyegetésére. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a vita nem róla szól, hanem Magyarország energiaellátásáról, és minden politikai eszközt be fog vetni az ukrán olajblokád letöréséért.

Orbán Viktor miniszterelnök Bohár Dániel kérdésére válaszolva világossá tette: Magyarországot nem lehet kényszeríteni vagy zsarolni az energiabiztonság kérdésében.

A miniszterelnök szerint az ukránok olajblokád alá vették Magyarországot, amit a kormány minden eszközzel ki akar védeni.

„Erről nem tudunk megegyezni az ukránokkal, mert ők zsarolnak bennünket, és kényszeríteni akarnak minket”

– mondta Orbán Viktor.

Hangsúlyozta, hogy az átjutásra váró olaj Magyarország tulajdona, és az ukrán fél kötelessége az EU-szerződés alapján átengedni azt.

A kormányfő kiemelte: minden politikai és pénzügyi eszközt bevet az olajblokád letörésére, miközben a katonai beavatkozást kizárta, mert a magyar kormány a béke oldalán áll.

„Az energia belpolitikai ügy, zsebbe vág minden magyar családnak. Ha nem védjük meg magunkat, a magyarok fizetik meg az árát. Ezért meg fogjuk védeni magunkat, és ezt le fogjuk törni, az olajblokádot le fogjuk törni, és semmilyen fenyegetéssel, életveszélyes fenyegetésekkel sem lehet engem ettől eltántorítani” – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)