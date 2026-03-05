Orbán Viktor: Magyarország biztonságát meg kell védeni a közel-keleti konfliktus hatásai miatt

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán tette közzé a videót, amelyben a közel-keleti háború Magyarország biztonsági helyzetére gyakorolt hatásairól beszélt.

Orbán Viktor a videóban kiemelte: „Ma reggel a terrorellenes koordinációs bizottság ülésén kezdtük a napot, ugyanis a közel-keleti háború közvetlenül érinti Magyarország biztonsági helyzetét. Összehívtam a terrorelhárítással megbízott szervezetek vezetőit, és a működésüket magasabb készültségi fokozatba helyeztük. Azt megtanultuk, hogy a tömeges migráció révén a közel-keleti terrorista szervezetek berendezkedtek és megerősödtek Nyugat-Európában.”

A miniszterelnök hangsúlyozta:

„Most arra számítunk, hogy ezeket a szervezeteket és az Európában lévő terrorista sejteket aktiválni fogják. Márpedig Magyarország békéjét és biztonságát ebben a helyzetben is meg fogjuk védeni. Ezért a Magyarországra érkező külföldi személyforgalom ellenőrzését megerősítettük.”

– fejtette ki.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán).