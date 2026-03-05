Orbán Viktor elrendelte: magyar tényfeltáró küldöttség mérheti fel a Barátság kőolajvezeték állapotát

A Magyar Közlönyben szerdán megjelent határozat szerint a kormány a Barátság köolajvezeték állapotát felmérő tényfeltáró küldöttséget hoz létre, mivel szükségesnek tartja a vezeték állapotával kapcsolatos ellentétes állítások tisztázását.

A Magyar Közlönyben jelent meg szerda este egy arról szóló határozat, hogy a kormány a Barátság köolajvezeték állapotát felmérő tényfeltáró küldöttséget hoz létre.

Az Orbán Viktor miniszterelnök által jegyzett határozatban azt írták, hogy a kormány a rendelkezésére álló információk alapján megállapítja, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának nincs technikai akadálya, ám Ukrajna ezt a magyar álláspontot vitatja, ugyanakkor nem teszi lehetővé a kőolajvezeték állapotának vizsgálatát.

Hozzátették:

a kormány szükségesnek tartja a Barátság kőolajvezeték állapotával kapcsolatos ellentétes állítások tisztázását és ennek érdekében hozza létre a Barátság köolajvezeték állapotát felmérő tényfeltáró küldöttséget.

A rendelet szerint a tényfeltáró küldöttség feladata a nemzetközi jog szabályaival összhangban helyszíni vizsgálat útján meggyőződni a Barátság köolajvezeték állapotáról, működőképességéről, a vizsgálat eredményéről pedig tájékoztatja a kormányt és a nyilvánosságot – tudatták, hozzáfűzve, hogy a küldöttség vezetője az energiapolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium miniszterhelyettese.

A kormány felkéri a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaságot a tényfeltáró küldöttségbe tag delegálására, míg a további tagokat a küldöttség vezetője jelöli ki, illetve kéri fel – áll a Magyar Közlönyben megjelent határozatban.

Ugyanakkor az egyelőre kérdéses, hogy a küldöttség meg tudja-e tekinteni majd a vezetéket. Az ukránok ugyanis korábban még egy uniós küldöttség fogadását is megtagadták.

Orbán Viktor a minap is beszélt az ügyről

Ahogyan arról a hirado.hu is beszámolt, a miniszterelnök az ATV YouTube csatornáján közvetített Mérleg című beszélgetős műsor szerdai adásában Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy olasz lapnak adott interjújára utalva világossá tette, hogy ma már senki nem meri állítani, hogy a Barátság kőolajvezeték nem működőképes, az ukránok is azt mondják, hogy politikai okokból nem adják az olajat.

Orbán Viktor közölte:

az ukránok úgy érvelnek, hogy Oroszországot segítenék akkor, ha adnának.

A kormányfő rámutatott: kormányváltást akarnak Magyarországon, nyíltan megmondják, ők azt szeretnék, hogy ukránbarát kormány legyen Magyarországon. Ez nekünk nem érdekünk

– rögzítette, hozzátéve: ebből fakadóan neki ezt az olajblokádot le kell törnie. Megerősítette, amíg Magyarország nem kapja meg az olajat, blokkolni fogja a 90 milliárd eurós, Ukrajnának szánt uniós hitelt.

Kiemelt kép: A kormány által közzétett műholdfelvétel, amely bizonyítja, hogy a Barátság kõolajvezeték újraindításának technikai akadálya nincs (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály)