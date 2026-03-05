Műsorújság
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #Brüsszel #izraeli-iráni konfliktus

Orbán Viktor életveszélyes fenyegetésével kiírta magát a civilizált vezetők világából Zelenszkij, kár, hogy ő a Tisza legfőbb szövetségese – jelentette ki Gulyás Gergely

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.03.05. 21:26

| Szerző: hirado.hu
Ma Zelenszkij elnök a Tisza legfőbb szövetségese – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Fidesz országjárásának pécsi állomásán tartott sajtótájékoztatóján csütörtökön, hozzátéve, hogy Zelenszkij elnök mindenképpen kiírta magát a civilizált állami vezetők sorából.

Gulyás Gergely hangsúlyozta: civilizált és partnerségre törekvő országok között soha nem fordult elő olyan, hogy egy államfő egy másik állam vezetőjének, miniszterelnökének likvidálására, megölésére, kiiktatására szólítson föl.

„Elfogadhatatlannak, tűrhetetlennek tartjuk, és nyilvánvaló, hogy Magyarországnak egy ilyen vezetővel diplomáciai kapcsolatai nem lehetnek”

– húzta alá.

Megjegyezte: Európán kívül, „mondjuk, afrikai viszonylatban lehet, hogy vannak ilyenek, az Irán és Izrael közötti ellenségeskedés is ismert”, de egy olyan közösségben, ahol valaki európai uniós tagjelölt, ez minden határon túlmegy.

Gulyás Gergely azt mondta: nagy kár, hogy ma Zelenszkij elnök a Tisza legfőbb szövetségese.

A miniszter közölte: Magyarország energiabiztonságát Ukrajna tudatos döntéssel veszélyezteti. Amíg Ukrajna zárva tartja a Barátság kőolajvezetéket, addig Magyarország semmilyen, Ukrajna érdekében meghozandó európai döntést nem támogat – rögzítette a miniszter.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: MTI/Purger Tamás)

2026-os országgyűlési választáshalálos fenyegetésTisza PártVálasztás 2026 Gulyás GergelyMagyar PéterOrbán ViktorVolodimir Zelenszkij Ukrajna

