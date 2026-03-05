Orbán Viktor: Az ukránok, a Tisza meg Brüsszel már régen összebeszéltek a hátunk mögött, hogy Magyarországon ukránbarát kormány legyen

Az ellenzék nem a magyarok oldalára, hanem az ukránok oldalára áll az energia ügyében – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a kormánypártok országjárásának pásztói állomásán.

A kormányfő kiemelte, ha kell, mindenkivel szembe kell fordulni, meg kell védeni az érdekeinket, ahogy legutóbb is ezt tette. „Ha kell, konfliktust vállaltam Brüsszellel is meg az ukránokkal is” – mondta, hozzátéve: az ukránok mindent föltettek egy lapra. „Az ukránok ukránbarát kormányt akarnak Magyarországon. Nem csinálnak ebből titkot, meg is mondják. Zelenszkij meg is fenyeget bennünket. Megfenyegeti az országot, megfenyegeti a kormányt, meg a miniszterelnököt is” – fogalmazott.

Orbán Viktor úgy látja, az ellenzék nem a magyarok oldalára, hanem az ukránok oldalára áll az energia ügyében; „már régen összebeszéltek a hátunk mögött” az ukránok, a Tisza meg Brüsszel, hogy Magyarországon a választások után legyen ukránbarát kormány, amely teljesíti az ukránok követeléseit, beengedi őket az unióba, odaadja a magyarok pénzét Kijevnek, és leválasztja Magyarországot az olcsó energiáról”. Kiemelte, az energia nem külpolitikai kérdés, hanem gazdasági, húsbavágó gazdasági kérdés, családi költségvetések múlnak rajta.

„Magyarországon ma egy átlagos család egy évben a rezsiért fizet 250 ezer forintot, egy lengyel család ugyanennyi fogyasztásért 800 ezret fizet, egy cseh egymilliót, az osztrákok még efölött”

– hangsúlyozta.

Hozzátette: ha nincs olcsó energia, olaj és gáz, ami Oroszországból hozható be, akkor a magyarok is nyolcszázezer-egymillió forintot fognak fizetni évente a rezsiért. A miniszterelnök kitért arra is, hogy Nyugat-Európában gyárakat zárnak be, megszorítások vannak, mert a pénzt elküldik Ukrajnába. Magyarországon azért nincs megszorítás, „azért van megduplázva a gyerekek utáni adókedvezmény, azért tudunk 14. havi nyugdíjat bevezetni, azért van fix 3 százalékos otthonteremtési hitel, mert mi nem küldjük el a magyarok pénzét Ukrajnába, hanem itt tartjuk Magyarországon” – közölte.

„Az ukránokat mi tartjuk el” – hangoztatta Orbán Viktor. A nyugatiak tervét, hogy Oroszországgal fogják visszafizettetni azt a pénzt, amit odaadtak az ukránoknak, a miniszterelnök rossz tervnek, túl nagy kockázatnak nevezte, azt hangsúlyozva: Magyarország ezt a hadászati, katonai és gazdasági tervet ellenzi, ehhez nem csatlakozunk.

„Ha ki tudunk maradni, akkor végig tudjuk csinálni a fiatalok otthonteremtési programját, megcsináljuk a kétgyermekes édesanyák adómentességét, nemcsak a 40 alattiaknak, hanem mindenkinek, végig tudjuk vinni a 14. havi nyugdíjat, és meg tudjuk csinálni azokat a terveket, amire igazán szüksége van a magyaroknak ”

– mondta a kormányfő, aki szerint ez az áprilisi országgyűlési választás tétje.

Orbán Viktor a bevándorláson, a családon és a munkán túl a béke kérdését sorolta a legjelentősebb civilizációs kérdések közé, megjegyezve, hogy „itt nemcsak a nógrádiakkal, hanem Magyarország többségével is egy malomban őrölünk”.

„Azt sem tudjuk éppen, melyik pontján a világnak lobban föl egy újabb háború”, de „nekünk a legfontosabb és ránk nézve a legveszélyesebb az, ami Oroszország és Ukrajna között van” – figyelmeztetett, majd kiemelte: az orosz-ukrán háborúnak már régen vége lehetne, de az európai vezetők „arról győzködik az ukránokat, hogy folytassák”.

Hozzátette, normális ember, egy olyan történelemmel a hátunk mögött, mint Magyarországé, nem akarhat háborút. „A háborún a magyarok csak rajtavesztenek. Ezért mindig mindent meg kell tenni, hogy kimaradjunk azokból a háborúkból, amiket a XX. században sem mi kezdeményeztünk, hanem ránk kényszerítettek” – hangsúlyozta.

„Ha innen nézem a dolgot, ezt a választást nekünk meg kell nyerni. Hogy a másik oldal erről mit gondol, arról fogalmunk sincs, de gyanítjuk, hogy nem azt, amit mi. És erre jó okunk van”

– mondta Orbán Viktor.

Rámutatott arra: a kormány mindent megcsinált, amit 4 évvel ezelőtt vállalt, kivétel nélkül. Orbán Viktor a migráció kérdését érintve kiemelte:

„nem akarunk migránsokat, nem akarjuk őket beengedni, és mi akarjuk megmondani, hogy kikkel élünk együtt.”

Emlékeztetett arra, hogy július 1-jével életbe fog lépni az úgynevezett migrációs paktum Európában, ami két kötelezettséget akar rákényszeríteni a magyarokra: az egyik, hogy fogadjunk be migránsokat a nyugat-európai országokból, a másik, hogy építsünk meg egy húszezer fős menekülttábort a menekültek vagy migránsok folyamatos kezelésére. „Nemet kell mondanunk, meg fognak érte büntetni bennünket, de akkor is ki kell tartanunk” – jelentette ki a kormányfő.

A vármegyéről szólva kiemelte, természetesnek tartja a nógrádiak és a Fidesz-KDNP szövetségét. Azt mondta, közös politikai célkitűzése a Nógrád vármegyeieknek és a Fidesznek az, hogy ez az ország legyen a családok országa. Egyetértés van Nógrád vármegye és az ország vezetése között abban, hogy az ország akkor tud boldogan élni, hogyha a családok megkapják az őket megillető tiszteletet és a segítséget, amire szükségük van.

„Mi egy családbarát kormány vagyunk, ezért természetesnek tartom a nógrádiak, ami egy erős katolikus vidék, és a Fidesz-KDNP szövetségét””

– tette hozzá.

A rendszerváltozás éveit is felidézve azt mondta, „nagyon nehezen jött össze a Fidesz és a nógrádiak közötti szövetség”. „Ez egy olyan megye volt, ahol a régi rend hívei hosszú ideig kitartottak és küzdöttek. És azt a változást, hogy ezt elvigyük egy polgári, nemzeti, keresztény irányba, az ország fejlődését itt, Nógrádban is, ezt tető alá hozni önökkel hosszú-hosszú évekbe tellett” – tette hozzá, jelezve, 2010-től kezdődően azonban ez mégiscsak létrejött.

Orbán Viktor emellett arról is beszélt, olyan szoros verseny van, hogy csak megfeszített munkával lehet nyerni a választáson. A kormányfő kiemelte: „nagy csata van, „nekünk nem egyszerűen egy Tisza nevű pártot kell legyőzni. Nem a Tisza jelenti a problémát, hanem „a rengeteg pénz, ami mögöttük van, és amit Brüsszelből is és Kijevből is küldenek nekik”.

„Nekünk nyernünk kellene, és én hiszem, hogy így lesz, de ha nem dolgozunk, nem tudjuk az esélyt beváltani” – hívta fel a figyelmet. Arra kérte hallgatóságát, „úgy szavazzanak, hogy az önök voksán dőlhet el az ország sorsa”.

„Ez a mandátum nekünk kell, ha ez nincs, akkor nincs nemzeti, keresztény és polgári kormány” – utalt Becsó Zsoltra, a Fidesz térségi jelöltjére a miniszterelnök. Hozzátette: „ki kell állni magunkért, (…) gyáván nem lehet választást nyerni”.

Orbán Viktor közölte: a legvégén, az utolsó héten nagy mozgósítási verseny lesz. „Addig is fontos napok állnak előttünk, de az utolsó néhány nap, az lesz a legfontosabb, a húsvét utáni hét” – tette hozzá. Kijelentette, „miután becsületesen elvégeztük a munkánkat, nem tűzhetünk ki „kisebb célt magunk elé, mint a legutóbbi választáson: akkor 87 egyéni mandátumot nyertünk meg”.

„Úgy érzem, hogy nekem van a legtöbb esélyem Magyarországon arra, hogy a hazánkat kívül tartsam a háborún” – fogalmazott, és hozzátette: „én készen is állok, mondhatnám, van még legalább egy töltény a tárban, és a következő négy évet még meg tudom csinálni, hogyha vállalják, hogy együtt csináljuk meg”.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjárásának pásztói állomásán 2026. március 5-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)