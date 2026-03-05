Orbán Viktor: Az a dolgunk a következő négy évben, hogy ne sodródjunk bele a háborúba, ne adjuk oda a magyarok pénzét az ukránoknak

Egyetlen forintot sem fogunk a magyar nemzetgazdaság által megtermelt jövedelemből elküldeni Ukrajnába. Ha ezt a pozíciót nem tudjuk elfoglalni és megvédeni, a mi pénzünk is oda fog menni – emelte ki a miniszterelnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján csütörtökön Budapesten. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Európa a háború szélén egyensúlyoz, vagy békegazdaság lesz, vagy hadigazdaság, de ez utóbbi valószínűsége Nyugat-Európában kétszerese a békegazdaságnak.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a háború blokkolta az európai gazdaságot, ezért szinte minden uniós országban megszorítások vannak, mégis további pénzeket akarnak küldeni Ukrajnába. Mi az ellenkezőjét csináljuk. Felidézte: 2023-ban 0,6 százalékkal bővült az uniós gazdaság, és azóta is csak évi 1 százalék körüli növekedésre képes.

Európában megszűnt egymillió ipari munkahely, gyárakat zárnak be, egész ágazatok vannak a fölszámolódás állapotában

– jelezte.

Emlékeztetett arra is: Európa vezetői mégis úgy döntöttek, hogy leválnak az orosz energiahordozókról, így ma 3-4-szer magasabb energiárat fizetnek, mint az Egyesült Államok vagy Kína. Európa a háború kezdete óta 1800 milliárd euróval többet fizetett az energiahordozókért, mintha nem váltunk volna le az orosz energiáról – mutatott rá.

Hozzátette, Franciaországban, Csehországban, Ausztriában, Belgiumban, Finnországban, Lengyelországban, a balti országokban, Romániában mind megszorító csomagokat vezettek be.

Mégis, a rengeteg pénzt, amelyet az európai gazdaság még mindig megtermel, elküldik Ukrajnába

– jelezte.

Mi az ellenkezőjét csináljuk – szólt a magyar álláspontról: mi ki fogunk maradni a háborúból, és ki fogunk maradni annak a finanszírozásából is. És egyetlen forintot sem fogunk a magyar nemzetgazdaság által megtermelt jövedelemből elküldeni Ukrajnába. Ha ezt a pozíciót nem tudjuk elfoglalni és megvédeni, a mi pénzünk is oda fog menni – figyelmeztetett.

A magyarok előtt álló kérdés, lesz-e háború és ha igen, akkor milyen típusú

Orbán Viktor a rendezvényen arra is felhívta a figyelmet, hogy Európa a háború szélén egyensúlyoz, vagy békegazdaság lesz, vagy hadigazdaság, de ez utóbbi valószínűsége Nyugat-Európában kétszerese a békegazdaságnak.

A Puskás Arénában rendezett eseményen a kormányfő azt mondta: azokon az európai megbeszéléseken, amelyeken részt vesz, a német kancellártól a francia elnökön keresztül kivétel nélkül mind arról beszélnek, hogyan kell a következő négy évre az európai gazdaságot hadigazdaságra átállítani.

Orbán Viktor az előtte felszólaló Varga Mihály jegybankelnök, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és Nagy Elek MKIK-elnök beszédére utalva jelezte: az európai megbeszéléseken nem békegazdaságról beszélnek, nem ezek a tervek és fejlesztések vannak, hanem „ott hadiipar van, katonai létszám, költségvetési kiadás, hiányból finanszírozott hadikészültség, meg Ukrajnának adandó pénz”.

Hangsúlyozta,

az európaiak és benne magyarok előtt az a kérdés áll: lesz-e és ha igen, akkor milyen típusú háború lesz a következő 4-5-6 évben.

„Semmilyen paktumot nem kötök, az olajblokádot le fogjuk törni”

„Semmilyen paktumot nem kötök, semmilyen kiegyezés nem lesz, le fogjuk őket verni, az olajblokádot le fogjuk törni” – jelentette ki továbbá a kormányfő az MTI szerint. Úy fogalmazott: „Győzni fogunk és erőből fogunk győzni.”

Hangsúlyozta: rá fogják kényszeríteni az ukránokat, hogy indítsák újra a szállításokat. „Nem üzlettel, nem megegyezéssel, nem kiegyezéssel, hanem erőből fogjuk elérni” – mondta.

Hozzátette: katonai erő nincs hozzá, ez nem szerepel a tervek között, de vannak politikai és pénzügyi eszközeik és ezzel rá fogják őket szorítani, feltétel nélkül és hamarosan, hogy újra nyissák meg a Barátság kőolajvezetéket és teljesítsék azt a szerződéses kötelezettségüket, amelyet tartalmaz az ukrán-uniós társulási szerződés. Ez kimondja, hogy Ukrajna nem akadályozhatja egyetlen európai uniós tagállam energiaellátását sem. „Ezt ki fogjuk kényszeríteni, ez egy csata, amitől nem szabad megijedni” – jelentette ki Orbán Viktor.

„Nem tudják az országot rákényszeríteni arra, hogy a hadigazdaság ösvényére lépjen”

„A magyar gazdaság és a magyar gazdaságot képviselő kormányzat erős lábakon, erős fundamentumokon áll, ezért nem tudják az országot rákényszeríteni arra, hogy a hadigazdaság ösvényére lépjen” – tette hozzá Orbán Viktor.

Mint mondta, ha gyenge lábakon állna a magyar gazdaság, „egy mégoly bátor kormány” sem tudná végrehajtani azt a bravúrt, amit a mostani négy éve csinál és szeretne majd a jövőben is folytatni. Óriási országoknak és a hatalmas, 30 ezres európai bürokráciának mer nemet mondani, kimarad a Magyarország szerint elhibázott költekezésből, a magyarok pénzét másra költi és mégis talpon marad – sorolta.

Hozzátette: a kormányzat legnagyobb ereje ma a nemzetközi tárgyalásokon az a teljesítmény, amit a magyar vállalkozók, a magyar munkaadók, a kis- és közepes vállalkozások letesznek az asztalra és erőssé teszik ezzel Magyarországot.

Summa summarum – „az a dolgunk a következő négy évben…”

Beszéde végén Orbán Viktor azt mondta:

„Summa summarum, azt szerettem volna önöknek elmondani, hogy nekünk az a dolgunk a következő négy évben: ne engedjük, hogy belesodorjanak bennünket egy háborúba, ne adjuk oda a magyarok pénzét az ukránoknak.”

Majd hozzátette: „Adjuk inkább oda a magyaroknak, tartsuk fenn az olcsó orosz energiát, amely egyébként a magyar gazdaság és a rezsicsökkentésnek is alapja, és semmiképpen ne engedjük, hogy a háború árát adóemelések formájában megfizettessék a magyarokkal, ezért tartsuk fenn a kapcsolatainkat Oroszországgal és az orosz energiapiaccal, ne engedjük be az ukránokat az Európai Unióba, és akadályozunk meg minden olyan pénzügyi transzfert, illetve érjük el az abból való kimaradásunkat, aminek a következményeképpen az unokák, gyerekek és unokák jövőjét adósítanánk el. ”

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)