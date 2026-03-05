Orbán Viktor a hazatért kárpátaljai hadifoglyokról: Küldetés teljesítve!

Orbán Viktor egy videót osztott meg, amelyen látható, hogy az egyik hadifogoly, Román Albert miként kérte meg a miniszterelnököt és Szijjártó Pétert, hogy szabadítsák ki. Később pedig az is, hogy a külügyminiszter miként találkozott a két fogollyal a hazafelé tartó gépen.
Azóta a külügyminiszter gépe már landolt is a foglyokkal Liszt Ferenc reptéren, és a foglyok találkozhattak hozzátartozóikkal, Szijjártó Péter pedig a reptérről nyilatkozott is a sajtónak. Mindeközben az ukránok bekérették a kijevi magyar nagykövetség ügyvivőjét az elengedett foglyok miatt.
Kapcsolódó tartalom
Megérkezett Budapestre a két, Ukrajna által besorozott, orosz hadifogságból elengedett magyar állampolgár Szijjártó Péterrel
A magyar kormány közlése szerint továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy a bajba jutott magyar állampolgárok mielőbb hazatérhessenek.
Megérkezett Budapestre a két, Ukrajna által besorozott, orosz hadifogságból elengedett magyar állampolgár Szijjártó Péterrel
A magyar kormány közlése szerint továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy a bajba jutott magyar állampolgárok mielőbb hazatérhessenek.
Szijjártó Péter a reptérről: Minden magyar embert meg kell védenünk a háborútól
A két, orosz fogságból kiszabadult kárpátaljai magyar férfit szeretteik várták a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.
„Megdöbbentő cinizmusnak” tartja a kényszersorozott magyar hadifoglyok szabadon bocsátását az ukrán külügy – berendelték a kijevi ügyvivőt
Azután, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közzétett egy felvételt a szabadon engedett foglyokról.
Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök az António Costa, az Európai Tanács (ET) elnöke által összehívott csúcsszintű videokonferencián vesz részt a Karmelita kolostorban 2025. február 26-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)