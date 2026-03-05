Műsorújság
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

Orbán Viktor a hazatért kárpátaljai hadifoglyokról: Küldetés teljesítve!

lead_image
Szerző: hirado.hu
2026.03.05. 07:22

Szerző: hirado.hu
Küldetés teljesítve! Isten hozta Magyarországon Csabát és Albertet!” – írta a közösségi oldalán a miniszterelnök. 
Orbán Viktor egy videót osztott meg, amelyen látható, hogy az egyik hadifogoly, Román Albert miként kérte meg a miniszterelnököt és Szijjártó Pétert, hogy szabadítsák ki. Később pedig az is, hogy a külügyminiszter miként találkozott a két fogollyal a hazafelé tartó gépen.

Azóta a külügyminiszter gépe már landolt is a foglyokkal Liszt Ferenc reptéren, és a foglyok találkozhattak hozzátartozóikkal, Szijjártó Péter pedig a reptérről nyilatkozott is a sajtónak. Mindeközben az ukránok bekérették a kijevi magyar nagykövetség ügyvivőjét az elengedett foglyok miatt. 

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök az António Costa, az Európai Tanács (ET) elnöke által összehívott csúcsszintű videokonferencián vesz részt a Karmelita kolostorban 2025. február 26-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)

hadifogságkényszersorozásorosz–ukrán háború Orbán Viktor

