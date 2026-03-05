Orbán Balázs: Nem hagyjuk, hogy az ukránok embere hatalomra kerüljön Magyarországon

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint Ukrajna vezetése Magyar Pétert akarja hatalomra juttatni, de Magyarország nem fog engedni a külső nyomásnak, és nem támogatja az országban az ukrán érdekeket szolgáló politikai változást.

A miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs a közösségi oldalán közzétett posztjában világosan fogalmazott: „Zelenszkij Magyar Pétert akar hatalomra juttatni. A Tisza Párt vezetője ne játsszon színjátékot.”

A politikus szerint a fenyegetések ellenére Magyarország nem hátrál meg:

„A fenyegetéstől nem ijedünk meg, és nem hagyjuk, hogy az ukránok embere hatalomra kerüljön!”

Orbán Balázs kiemelte, hogy a kormány politikájában nincs helye a külső nyomásnak, és a döntéseket a magyar érdekek szerint hozzák meg.

Orbán Anita a Tisza Párt külpolitikai vezetője korábban már megerősítette,

hogyha ők kerülnek kormányra, akkor nem lesznek „bot a küllők között”, és minden szükséges támogatást megadnak Ukrajnának.

Az ukránok sem tagadják

Ahogyan arról a hirado.hu is beszámolt Szerhij Heraszimcsuk az ukrán Prizma elemzőközpont vezetőhelyettese, egy új interjúban arról beszélt, hogy Magyar Péter hatalomra kerülése komoly előnyökkel járna Ukrajna számára. Az elemző szerint egy esetleges kormányváltás megszüntethetné Magyarország blokkoló szerepét az EU döntéseiben, a szankciós csomagok elfogadását és Ukrajna európai uniós integrációjának támogatását.

„Úgy vélem, ha Magyar Péter kerülne hatalomra, Magyarország megszavazná az uniós szankciós csomagokat, és támogatná Ukrajna európai uniós integrációját is. Ezzel kapcsolatban nincs kétségem”

– fogalmazott Heraszimcsuk az interjúban.

Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort

Volodimir Zelenszkij az eddigi legdurvább fenyegetését intézte Orbán Viktor magyar miniszterelnökhöz, aki a Barátság kőolajvezeték újraindításáig továbbra sem hajlandó támogatni az Ukrajnának szánt 90 milliárdos hitelt az Európai Unióban.

Volodimir Zelenszkij csütörtökön egyeztetést folytatott az ukrán miniszteri kabinet tagjaival, amelyet követően Julija Szviridenko kormányfővel közösen a sajtó kérdéseire válaszolt. Az eseményen az ukrán államfő félreérthetetlen utalással, ismételten Orbán Viktort bírálta, és mindeddig a legélesebben megfenyegette. Az ukrán elnök a sajtótájékoztatón kijelentette:

amennyiben Orbán Viktor nem hagyja jóvá az Unióban az Ukrajnának szánt 90 milliárdos hitelt, közzéteszi a címét az ukrán fegyveres erőknek.

„Reméljük, hogy egy bizonyos személy nem fogja blokkolni az Európai Unióban a 90 milliárdos hitelt vagy annak az első részletét, és akkor az ukránoknak lesz fegyvere. Másképp megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, a fiainknak, hadd hívják fel és beszéljenek vele a saját nyelvükön” – mondta.

Orbán Viktor reagált Zelenszkij fenyegetésére

Orbán Viktor, reagált Volodimir Zelenszkij ukrán elnök életveszélyes fenyegetésére. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a vita nem róla szól, hanem Magyarország energiaellátásáról, és minden politikai eszközt be fog vetni az ukrán olajblokád letöréséért.

„Az energia belpolitikai ügy, zsebbe vág minden magyar családnak. Ha nem védjük meg magunkat, a magyarok fizetik meg az árát. Ezért

meg fogjuk védeni magunkat, és ezt le fogjuk törni, az olajblokádot le fogjuk törni, és semmilyen fenyegetéssel, életveszélyes fenyegetésekkel sem lehet engem ettől eltántorítani”

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Kiemelt kép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)