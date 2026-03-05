Olaszország légvédelmi rendszerrel és egy hadihajóval is segíti az iráni terrorista rezsim elleni harcot

Olaszország légvédelmi támogatást nyújt a Perzsa-öböl országainak, amelyeket rakétatámadások érnek Irán részéről az utóbbi elleni izraeli-amerikai háborúban – jelentette be csütörtökön Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, hangsúlyozva, hogy Olaszország nem áll hadban, és nem is akar belépni a konfliktusba. Szintén ezen a napon Guido Crosetto védelmi miniszter közölte, hogy Olaszország – más európai államokhoz csatlakozva – hadihajót küld Ciprus védelmére.

Meloni az RTL 102.5 kereskedelmi rádiónak nyilatkozva aggasztónak nevezte a konfliktust annak esetleges olaszországi következményei miatt.

Kiemelte, hogy Róma számára a Perzsa-öböl térsége az áru- és energiaellátás miatt is kulcsfontosságú.

A térségben több mint százezer olasz él és dolgozik, valamint több mint kétezer olasz katona szolgál.

Hozzátette: eddig az Egyesült Államok nem kérte, hogy használhassa az amerikai erők olaszországi támaszpontjait.

Olaszország csatlakozik az európai művelethez

Ciprust több iráni dróntámadás érte az Irán elleni amerikai-izraeli hadművelet első napjaiban, köztük a brit katonai bázist is.

Ennek következményeként csatlakozik egy olasz hadihajó a következő napokban a szigetország védelmében elindított művelethez, amelyben Franciaország, Spanyolország és Lengyelország is részt vesz.

Crosetto a hajó érkezése mellett bejelentette, hogy maximálisra emelték Olaszország légvédelmi és rakétaelhárító rendszerének készültségi szintjét.

Szintén a parlamentben Antonio Tajani külügyminiszter közölte, hogy a római kormány azonnali segítséget nyújt a válsághelyzettől sújtott olasz vállalatoknak.

Kiemelt kép: Az olasz kormányfői hivatal sajtószolgálatának felvételén Giorgia Meloni olasz miniszterelnök videókapcsolaton vesz részt az Ukrajnát támogató országok vezetőinek az Ukrajna elleni orosz háború kitörésének negyedik évfordulója alkalmából tartott kijevi találkozóján Rómában 2026. február 24-én (Fotó: MTI/EPA/Olasz miniszterelnöki hivatal sajtóirodája/Filippo Attili)