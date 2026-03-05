„Nem akarnak meghalni mások háborújában, nem szeretnének ágyútöltelékké válni” – Németország-szerte tüntetnek a sorkatonaság ellen

Másodszor vonultak az utcára a diákok Németországban, hogy tiltakozzanak a sorkötelezettség ellen – erről számolt be Noll Katalin, a közmédia berlini tudósítója. Elmondta, országszerte 90 városban tüntetnek, Berlinben több helyről indultak el és a Potsdamer Platzra érkeztek. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány február végén közölt elemzésében a kutatók arra hívták fel a figyelmet, hogy a sorkatonaság bevezetése Európa munkaerőpiacán is súlyos gazdasági terheket okozna.

Noll Katalin kiemelte, hogy a tiltakozók között

nem csak fiatalok vannak jelen, hanem a szüleik, a szülők generációja is itt van.

A közmédiának nyilatkozó berlini édeasanya, akinek a fiai hamarosan 18 évesek lesznek arról beszélt, hogy nem csak a saját fiai miatt van itt, nem csak a saját fiaiért, hanem tulajdonképpen valamennyi német fiatalért, akiket kényszeríteni akarnak a sorkatonai szolgálatra. Noll Katalin szerint a fiatalok elmondták, hogy ők azért vonultak ismét utcára, mert úgy érzik, hogy komoly a helyzet, hiszen

január közepén Németországban megkezdték kézbesíteni azokat a bizonyos kérdőíveket, amelyeket a 18 évesek kapnak a német hadseregtől, hogy nyilatkozzanak arról, hogy szeretnének-e önként katonai szolgálatot teljesíteni.

Az M1 tudósítója szerint a német politikusok érzéketlenek a fiatalok kérései és kívánságai iránt, hiszen – emlékeztetett – több politikus, köztük Boris Pistorius szövetségi védelmi miniszter is arról beszélt korábban, hogy szükség esetén, ha nem lesz elég jelentkező, akkor bevezetik, elrendelik a sorkötelezettséget, és tulajdonképpen ez ellen tiltakoznak a fiatalok.

„Hogyha körbenézünk, akkor ezt olvashatjuk a transzparenseken, a hatalmas táblákon, hogy nem akarnak meghalni mások háborújában, nem szeretnének ágyútöltelékké válni, illetőleg nem szeretnék, nem értenek egyet azzal, hogy német pénzekből mások háborúját finanszírozzák, fegyvereket finanszírozzanak”

– számolt be a helyszínről Noll Katalin.

Kifejtette: annak ellenére, hogy tanítási idő van, az iskolaigazgatók és a tanárok közül is többen a diákok mellé álltak. Ezenfelül a demonstrációkon a Baloldal (Die Linke) nevű párt és a BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht, vagyis Sahra Wagenknecht Szövetségesei) indítottak olyan kezdeményezést, ahol tanácsokat adnak a fiataloknak, alkotmányos jogaikról.

„Tájékoztatják őket, hogy szükség esetén gyakorlatilag lépéseket tegyenek, tehessenek az esetleges kényszer, sorkatonai szolgálat kényszerítése, sorkötelezettség ellen”

– mondta a tudósítás végén Noll Katalin.

Ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán, tavaly december elején a német törvényhozás alsóháza 323:272 arányban jóváhagyta az új katonai szolgálati modellt, amely január 1-jén hatályba lépett. A szabályozás értelmében 2027-től minden 18 éves férfi számára kötelező lesz megjelenni az orvosi alkalmassági vizsgálaton, miközben a katonai szolgálat alapvetően továbbra is önkéntes marad.

Aki pedig ennek nem tesz eleget, azt ezer eurós, vagyis közel 390 ezer forintos bírsággal és rendőrségi eljárással sújthatják.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány február végén közölt elemzésében a kutatók arra hívták fel a figyelmet, hogy a sorkatonaság bevezetése Európa munkaerőpiacán is súlyos gazdasági terheket okozna.

Kiemelt kép: Diákok transzparensekkel és plakátokkal tüntetnek a sorozás ellen 2026. március 5-én Berlin Potsdamer terén (Fotó: John Macdougall / AFP)