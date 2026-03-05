„Ne menj bele új kapcsolatba, mielőtt nem tisztáztad, miért váltál el!” – a Lélekutakon Bagdy Emőkével új része a mozaikcsaládban élőkhöz szól

Mennyi idő kell a válás feldolgozásához? Hogyan hat egy túl korán érkező új partner a családi egyensúlyra? Szabad-e nevelnie az új társának a másik gyermekét, és lehet-e valódi érzelmi kötődés köztük? A Ridikül YouTube-csatornáján futó pszichológiai sorozat, a Lélekutakon Bagdy Emőkével új évadának legfrissebb részében ezekre a kérdésekre keresték a választ a szakértők.

A beszélgetésben Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus és pszichoterapeuta, valamint Bogár Zsuzsa tanácsadó szakpszichológus, családterapeuta, a Mozaikcsalád Központ vezetője segített eligazodni a mozaikcsalád-lét érzelmi és nevelési dilemmáiban. A műsorvezető, Kisfaludy Nóra irányításával a válás utáni újrakezdés pszichológiai buktatóit és lehetőségeit is körbejárták.

A szakértők szerint a felgyorsult, fogyasztói szemléletű világ a párkapcsolatokhoz való hozzáállást is átalakította. Sokan úgy gondolják, könnyebb kilépni egy problémás házasságból, mint dolgozni a helyreállításán, ezért egyre gyakoribb jelenség a mozaikcsalád. Az epizód azonban nem csupán a nehézségekre fókuszált, hanem arra is, milyen értékeket és új minőséget teremthet ez a családi forma.

„Ne menj bele új kapcsolatba, mielőtt nem tisztáztad, miért váltál el” – hangsúlyozta Bagdy Emőke a műsor elején. Hozzátette, a válás minden érintettet megsebez, és ha az egyén nem dolgozza fel saját felelősségét, konfliktusait, akkor azokat akaratlanul is továbbviszi a következő kapcsolatba. A professzor asszony arra is felhívja a figyelmet: bár a szülők különválhatnak, a gyermek identitásában az édesanya és az édesapa örök szereplők maradnak. Mint mondta, egy új partner megjelenése ezért különösen érzékeny helyzetet teremthet. A bűntudat és az elutasítás gyakori reakciók, különösen kamaszkorban – innen eredhet az indulatos mondat is: „Ne szólj bele, nem vagy az apám!”

A beszélgetésben kitértek arra is, hogy milyen nevelési lehetőségei lehetnek az új partnernek. A szakértők szerint a bizalom és az elfogadás fokozatosan alakul ki; a szeretet pedig nem kényszeríthető ki, hanem közös élményekből és következetes jelenlétből születik. Külön hangsúlyt kapott az új pár közös gyermekének érkezése is a műsorban. Sokan a válásuk után az új kapcsolatukban abban bíznak, hogy egy újszülött majd összekovácsolja a mozaikcsaládot, ám a szakértők óvatosságra intenek. „A közös gyerek ne azért szülessen, mert tőle várjuk, hogy egy család legyünk, hanem azért, mert már egy család vagyunk” – fogalmaz Bogár Zsuzsa. A pszichológus szerint az új testvér érkezése felerősítheti a korábbi sérüléseket, ha a kapcsolatok alapja nem volt harmonikus.

Az epizódban szó esett még a bűntudatos szülő dilemmáiról, az exek és nagyszülők közötti feszültségekről, valamint arról is, hogyan jelennek meg a mindennapokban a rejtett lojalitáskonfliktusok.

A 2026-tól teljes egészében a Ridikül YouTube-csatornájára költöző podcast sorozat továbbra is aktuális, sokakat érintő pszichológiai témákkal jelentkezik. A következő részekben a fiatalok mentális egészsége, a veszteségek és gyászfeldolgozás kérdése, a megbocsátás pszichológiája, valamint a művészetek gyógyító szerepe is terítékre kerül.

Lélekutakon Bagdy Emőkével – Életbeszélgetések pszichológus szemmel.

Az előző epizódok újranézhetők a Ridikul.hu és a Hirado.hu YouTube-csatornáján.

Fotó: MTVA