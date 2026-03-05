Meghiúsult Zelenszkij terve: több uniós tagállam is elutasította Brüsszelben Ukrajna gyorsított csatlakozását

Március 4-én a tagállamok nagykövetei találkoztak Ursula von der Leyen kabinetfőnökével, Björn Seiberttel, aki bemutatta a Bizottság tervét Ukrajna gyorsított csatlakozására.
A nagykövetek azonban egyértelműen jelezték, hogy számukra nem elfogadható a folyamat felgyorsítása,
így hiába reménykedett Volodimir Zelenszkij, 2027-re Ukrajna nem lesz az EU tagja – közölte az Index a Politico írása alapján.
Az elmúlt hetekben több tagállam is világossá tette, hogy a csatlakozásnak továbbra is érdemalapúnak kell maradnia. Friedrich Merz német kancellár például már tavaly kijelentette, hogy 2028–2034 között Ukrajna még nem lesz tag, és gyorsított csatlakozást elutasítanak Franciaország, valamint a csatlakozási tárgyalásokat akadályozó Magyarország vezetői is.
Ursula von der Leyen február 24-én Kijevben is azt mondta, hogy a 2027-es csatlakozás nem lehetséges.
A Politico szerint a szerdai vacsorán négy nagykövet egyértelműen elutasította a fordított csatlakozást, így a terv gyakorlatilag meghiúsult.
Egy diplomata úgy fogalmazott: „Meg akarjuk erősíteni Ukrajnát az EU-ban, de nem változtathatjuk meg az eljárásainkat, és nem szüntethetjük meg az érdemalapú rendszert.”
A tagállamok vezetői a március 19–20-i csúcson is kiállnak majd az érdemalapú csatlakozás mellett.
Jó hír Ukrajna számára, hogy a tervezet szerint a csúcsra esetleg megszűnhet a magyar vétó a 90 milliárd eurós hitel kapcsán, hiszen az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa már elfogadta azt. Bár kérdéses, hogy a Politico forrásai mi alapján feltételezik ezt így: a magyar kormány ugyanis továbbra sem hajlandó megszavazni a hitelt, amíg a Barátság kőolajvezeték nem indul újra (miközben Ukrajnában március végére államcsőd fenyeget, ahogy arról korábban Orbán Viktor is beszélt már).
Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a kijevi megbeszéléseit követő sajtóértekezleten 2023. november 4-én (Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)