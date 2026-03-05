Meghiúsult Zelenszkij terve: több uniós tagállam is elutasította Brüsszelben Ukrajna gyorsított csatlakozását

Több uniós tagállam jelezte, hogy nem támogatják Ukrajna gyorsított csatlakozását, így számukra elfogadhatatlan az Európai Bizottság által javasolt úgynevezett „fordított csatlakozás” terve. Eszerint Ukrajna és más tagjelölt országok először minimális kiváltságokkal lépnének be, majd fokozatosan hajtanák végre a reformokat a teljes tagság érdekében.

Március 4-én a tagállamok nagykövetei találkoztak Ursula von der Leyen kabinetfőnökével, Björn Seiberttel, aki bemutatta a Bizottság tervét Ukrajna gyorsított csatlakozására.

A nagykövetek azonban egyértelműen jelezték, hogy számukra nem elfogadható a folyamat felgyorsítása,

így hiába reménykedett Volodimir Zelenszkij, 2027-re Ukrajna nem lesz az EU tagja – közölte az Index a Politico írása alapján.

Az elmúlt hetekben több tagállam is világossá tette, hogy a csatlakozásnak továbbra is érdemalapúnak kell maradnia. Friedrich Merz német kancellár például már tavaly kijelentette, hogy 2028–2034 között Ukrajna még nem lesz tag, és gyorsított csatlakozást elutasítanak Franciaország, valamint a csatlakozási tárgyalásokat akadályozó Magyarország vezetői is.

Ursula von der Leyen február 24-én Kijevben is azt mondta, hogy a 2027-es csatlakozás nem lehetséges.

A Politico szerint a szerdai vacsorán négy nagykövet egyértelműen elutasította a fordított csatlakozást, így a terv gyakorlatilag meghiúsult.

Egy diplomata úgy fogalmazott: „Meg akarjuk erősíteni Ukrajnát az EU-ban, de nem változtathatjuk meg az eljárásainkat, és nem szüntethetjük meg az érdemalapú rendszert.”

A tagállamok vezetői a március 19–20-i csúcson is kiállnak majd az érdemalapú csatlakozás mellett.

Jó hír Ukrajna számára, hogy a tervezet szerint a csúcsra esetleg megszűnhet a magyar vétó a 90 milliárd eurós hitel kapcsán, hiszen az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa már elfogadta azt. Bár kérdéses, hogy a Politico forrásai mi alapján feltételezik ezt így: a magyar kormány ugyanis továbbra sem hajlandó megszavazni a hitelt, amíg a Barátság kőolajvezeték nem indul újra (miközben Ukrajnában március végére államcsőd fenyeget, ahogy arról korábban Orbán Viktor is beszélt már).

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a kijevi megbeszéléseit követő sajtóértekezleten 2023. november 4-én (Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)