Megérkezett Budapestre a két, Ukrajna által besorozott, orosz hadifogságból elengedett magyar állampolgár Szijjártó Péterrel

A repülőtéren családtagjaik és rokonaik várták őket, a találkozás megható pillanatok között zajlott: hosszú hónapok bizonytalansága után végre személyesen is átölelhették egymást. A hozzátartozók korábban csak korlátozott információkhoz jutottak a fogságba esett férfiak állapotáról, így a mostani viszontlátás különösen érzelmes volt.

A hadifoglyok szabadon bocsátásáról szerdán, Moszkvában született döntés azon a tárgyaláson, amelyet Szijjártó Péter folytatott az orosz államfővel.

A kérdés már korábban is napirendre került: Orbán Viktor a megelőző napi telefonbeszélgetés során kérte az orosz féltől az ukrán–magyar kettős állampolgárságú, hadifogságba került személyek szabadon engedésének megvizsgálását.

A két férfit – akik a közlések szerint kényszersorozást követően kerültek a frontra, majd orosz hadifogságba estek – még Moszkvában átadták a magyar delegációnak, és már a hazautazás előtt találkozhattak a külügyminiszterrel a repülőgép fedélzetén.

A magyar kormány közlése szerint továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy a bajba jutott magyar állampolgárok mielőbb hazatérhessenek.

Szijjártó Péter: Minden magyar embert meg kell védenünk a háborútól

A legfontosabb feladatunk, hogy Magyarországot soha ne engedjük belerángatni a háborúba – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, amikor csütörtök hajnalban megérkezett Budapestre az a két kényszersorozott kárpátaljai magyar hadifogoly, akiknek elengedését a miniszterrel előző nap Moszkvában folytatott tárgyalásán hagyta jóvá Vlagyimir Putyin orosz elnök.

„Nekünk, magyaroknak minden erőnkkel ki kell állni a béke mellett” – mondta, hozzátéve: a legfontosabb feladatunk az, hogy Magyarországot soha ne engedjük belerángatni a szomszédban zajló háborúba.

„Nekünk ebből a háborúból ki kell maradnunk, és minden egyes magyar embert meg kell védenünk ennek a háborúnak a következményeitől és magától a háborútól”

– fogalmazott.

„Amíg, itt Magyarországon szuverén nemzeti kormány van, addig mi minden magyar emberért ki fogunk állni, akit akarata ellenére ennek a háborúnak az áldozatává akarnak tenni” – hangsúlyozta.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b) nyilatkozik, mellette a vele Budapestre érkező két kényszersorozott kárpátaljai magyar hadifogoly a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 2026. március 5-én hajnalban. A magyar állampolgársággal is rendelkező, magyar nemzetiségű férfiak elengedését a miniszterrel előző nap Moszkvában folytatott tárgyalásán hagyta jóvá Vlagyimir Putyin orosz elnök. MTI/Bodnár Boglárka.