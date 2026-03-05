 „Megdöbbentő cinizmusnak” tartja a kényszersorozott magyar hadifoglyok szabadon bocsátását az ukrán külügy – berendelték a kijevi ügyvivőt

Az ukrán külügyminisztérium berendelte a kijevi magyar nagykövetség ügyvivőjét, miután Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közzétett egy felvételt arról a két kényszersorozott ukrán hadifogolyról, akik magyar állampolgársággal rendelkeznek, és akiket Vlagyimir Putyin orosz elnök szabadon engedett.

Mint megírtuk, Szijjártó Péter még szerda este tette közzé egy felvételt a Facebook-oldalán, miközben az X közösségi portálon is megosztott egy fotót a két fogolyról.

Two Hungarian prisoners of war from Transcarpathia have been released following our talks in Moscow with President Putin. The two men reportedly hold both Ukrainian and Hungarian citizenship and had been forcibly conscripted before being sent to the front. Many ethnic Hungarians… pic.twitter.com/taG2aPEzKH — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) March 4, 2026

„Két kárpátaljai magyar hadifogoly kiszabadult moszkvai tárgyalásaink után Putyin elnökkel. A két férfi állítólag ukrán és magyar állampolgársággal is rendelkezik, és erőszakkal sorolták be őket, mielőtt a frontra küldték őket” – írta Szijjártó Péter az X-en közzétett posztban, hozzátéve azt is: „Sok kárpátaljai magyar nemzetiségű embert erőszakkal soroltak be az ukrán hadseregbe. Sokan elesettek, sokan eltűntek, és néhányan orosz fogságba kerültek. Továbbra is mindent megteszünk, hogy segítsünk az érintetteknek.”

Az ukrán külügyminisztérium erre reagálva „cinizmusnak” nevezte szabadon bocsátásukat, és magyarázatot kért a kijevi magyar ügyvivőtől.

„Nem lehet nem megdöbbenni azon a cinizmuson, amikor az emberek szabadon bocsátásának kérdését politikai PR-célokra használják a magyar választások előtt, és alkukötésre a Kremllel való kapcsolatokban. Nyilvánvaló, hogy sem Putyin, sem a jelenlegi budapesti vezetés nem ismeri a cinizmus határait” – áll a külügyminisztérium sajtóközleményében, amelyet a Sztrana ukrán híroldal idézett.

Azóta a külügyminiszter gépe – rajta a kiszabadult kárpátaljai foglyokkal – már landolt is Liszt Ferenc reptéren, és a foglyok találkozhattak hozzátartozóikkal. Szijjártó Péter a reptérről nyilatkozott is a sajtónak.

A kijevi magyar ügyvivőt nem először kéretik be az ukránok az utóbbi időben: a Barátság kőolajvezeték körüli konfliktus miatt többször is járt már az ukrán külügyben a diplomata.

Kiemelt kép: A Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel Budapestre érkező két kényszersorozott kárpátaljai magyar hadifogoly egyikét szerettei köszöntik a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 2026. március 5-én hajnalban. A magyar állampolgársággal is rendelkező, magyar nemzetiségű férfiak elengedését a miniszterrel előző nap Moszkvában folytatott tárgyalásán hagyta jóvá Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)