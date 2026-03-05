Még legalább egy-két hétig tartó műveletekre készül az iráni iszlamista rezsim ellen Izrael

Az izraeli hadsereg (IDF) közlése szerint szerdáig az izraeli légierő több mint 5000 bombát dobott le az Irán elleni csapások során a konfliktus kezdete óta. A hadsereg hozzátette, hogy az izraeli vadászgépek „tovább mélyítik a légi fölényt Irán felett, különös tekintettel a teheráni térségre”.

Egy magas beosztásban dolgozó izraeli légierős tiszt szerint az izraeli csapások több ezer iráni katonát öltek meg.

Elmondta, hogy részt vett egy Teherán keleti részén található hatalmas iráni katonai komplexum elleni „nagyszabású” csapáshullámban, amely Irán biztonsági apparátusának több szervezetének főhadiszállásának és személyzetének adott otthont. A hadsereg közlése szerint az akcióban több mint 100 vadászgép vett részt, és több mint 250 bombát dobtak le.

Az izraeli hadsereg szerint a komplexumban több célpontot is eltalálták, köztük az Iráni Forradalmi Gárda főhadiszállását, a hírszerzési igazgatóságot, Irán kiberhadviselési egységét, a belbiztonsági erők különleges egységét.

„A főhadiszállásokat akkor érte találat, amikor az iráni terrorrezsim azon személyzete tartózkodott ott, akik az Izrael és a térség országai elleni támadások megtervezésén dolgoztak, illetve az iráni civilek elnyomásában vettek részt”

– közölték.

Egy „kiterjedt” izraeli légicsapás-hullám emellett Irán középső és nyugati részén több tucat ballisztikus rakétaindítót és légvédelmi rendszert semmisített meg. Az izraeli hadsereg szerint néhány rakétaindító már támadásra készen állt Izrael ellen, és akkor semmisítették meg őket, amikor iráni katonák működtették azokat. Továbbá az izraeli légierő (IAF) megsemmisítette az iráni légvédelmi és felderítő rendszereket a teheráni Mehrábád repülőtéren.

Szisztematikusan osztja meg egymást közt a támadásokat az amerikai és az izraeli hadsereg

Az izraeli hadsereg azt is elárulta, hogyan osztotta meg a munkát az amerikai hadsereggel a hadjárat során – földrajzilag, célpontok típusa szerint és relatív előnyök szerint.

Földrajzilag az izraeli légierő (IAF) az iráni ballisztikus rakétavetők és más katonai eszközök ellen működött Irán nyugati és középső részén, mert Irán ezekről a területekről lő ki nagy hatótávolságú ballisztikus rakétákat Izraelre. Az amerikai hadsereg pedig Irán déli részén működött az iráni rakétavetők ellen, mivel Irán ezeket a területeket használta rövid hatótávolságú rakéták kilövésére az öbölben található amerikai támaszpontok ellen – számolt be róla a Times of Israel.

Mindemellett a célpontok típusai szerint is megosztották a munkát. A több mint 1000 katonával Izraelben állomásozó amerikai hadsereg például az egész iráni haditengerészetet vette célba, míg Izrael eközben a relatív előnyök alapján más célpontokra koncentrált, például a teheráni rezsim létesítményeire.

Ezenkívül az IAF nagymértékben támaszkodott az amerikai hadsereg légi utántöltési képességeire, mivel a több tucat tartályhajóval rendelkező amerikai hadsereg utántöltő flottája körülbelül tízszerese az IAF-énak.

Az izraeli katonai vezetők a konfliktust Izrael és az Egyesült Államok első, teljes körű közös háborújaként írták le, amelyre az elmúlt hónapokban végzett kiterjedt közös tervezés előzte meg. „Ez angol nyelven egy háború” – mondta egy katonai tisztviselő.

Az IDF szerint mind Izraelben, mind az Egyesült Államokban működnek „közös koordinációs sejtek”, amelyek a hadjárat során összehangolják a hírszerzési információkat, a célpontokat és a védelmet.

Az IDF egyes tisztviselői emellett úgy vélik, hogy a konfliktus során Irán által megtámadott öböl-menti államok is csatlakozni fognak a hadjárathoz,

melyek főként védekező szerepet játszanak, lelőve az országukra irányuló iráni ballisztikus rakétákat és drónokat.

Kiemelt kép: Az Izraeli Légierő AH64 Apache harci helikoptere rakétát lő Dél-Libanon irányába az izraeli–libanoni határ felett 2026. március 4-én, az Irán elleni amerikai–izraeli támadás ötödik napján (Fotó: MTI/EPA/Atef Szafadi)