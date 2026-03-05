Már több mint 230 ezren igényelték online a rezsikedvezményt

A rezsistop kedvezményről már több mint 230 ezren nyilatkoztak online, de érkeznek a nyomtatott nyilatkozati űrlapok is; a kedvezmény a nyilatkozat feldolgozását követő első áramszámlában fog megjelenni - közölte az MVM a Facebook-oldalán csütörtökön.

Kiemelték, ha valaki az áramfogyasztására szeretné igényelni a rezsistop kedvezményt, és még nem nyilatkozott erről online vagy nincs lehetősége elektronikusan megtenni azt, akkor 2026. április 30-ig papíralapon is kitöltheti a napokban postán érkező nyilatkozati űrlapot. Ha már valaki rögzítette nyilatkozatát online, akkor az MVM azt kéri, ne küldjön papír alapú nyilatkozatot, mivel az érvényesen rögzített első nyilatkozat lesz a mérvadó.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy csak akkor nyilatkozzon valaki, ha mindenképpen áramfogyasztására szeretné kérni a kedvezményt.

Ezért, ha bárki kapott nyomtatott nyilatkozati űrlapot postán, akkor azt két esetben mindenképp hagyja figyelmen kívül: amennyiben az érintett fogyasztó a gázfogyasztására szeretné a kedvezményt, azt automatikusan megkapja, nyilatkoznia nem kell, illetve ha már online rögzítette a nyilatkozatát – közölte az MVM.

A magyar kormány által biztosított programról további részletek elérhetők az mvmnext.hu/rezsistop oldalon.

Kiemelt kép: Horváth Péter Gyula/hirado.hu