Magyar Péter hagyja abba a színjátékot, szégyen és gyalázat, hogy a saját népével szemben Zelenszkij mellé áll, aki életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort – jelentette ki Lázár János

Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort és ezáltal minden magyar honfitársunkat – mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter a Facebook-oldalára csütörtökön feltöltött videójában.

„Felszólítjuk Magyar Pétert, hagyja abba a színjátékot!” – jelentette ki a kormánypárti politikus, hozzátéve, pontosan tudják és mindenki látja, hogy összejátszik Zelenszkijjel.

Lázár János kiemelte, Zelenszkij ukránbarát kormányt akar Magyarországon, Magyar Péter pedig hatalmat.

Az építési és közlekedési miniszter rámutatott, Magyar Péter az ukránokat támogatja, az ukránok pedig pénzelik Magyar Pétert, hogy hatalomra kerülhessen.

„Szégyen, gyalázat, hogy a saját népével szemben az ukránok és Zelenszkij mellé áll Magyar Péter”

– jelentette ki Lázár János.

A videót tartalmazó poszt mellett az olvasható: „Ez már vérre megy. Mindenki látja, hogy Magyar Péter és Zelenszkij összejátszanak. Elég a színjátékból!”

Kiemelt kép: Lázár János építési és közlekedési miniszter (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)