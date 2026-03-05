Lélekemelő pillanatokról számolt be Orbán Viktor

A miniszterelnök egy Facebook-videóban beszélt annak a két magyar származású hadifogolynak az esetéről, akik csütörtök hajnalban érkeztek Magyarországra Szijjártó Péter külügyminiszterrel.

„Lélekemelő pillanatok! Hazatértek a magyar hadifoglyok” – kommentálta Orbán Viktor azt a videót, amelyben arról kérdezték, hogy mióta dolgoztak a foglyok hazatérésén.

„Ez egy folyamatos meló. Nem úgy van, hogy hozzákezdünk, majd abbahagyjuk, hanem folyamatosan nyomon követjük, hogy mennyi magyar, hány magyar és kicsodák estek el fronton Az ő családjaiknak segítséget nyújtunk” – válaszolta a kormányfő. Hozzátette azt is, hogy ugyanígy járnak el a fogságba esetteknél is, és állandóan azon dolgoznak, hogy őket haza lehessen hozni.

„Időnként vannak kiemelkedő szép pillanataink, amikor haza tudunk hozni magyarokat, és ki tudjuk őket sabadítani az orosz fogásgból ”

– mondta Orbán Viktor.

A külügyminiszter gépe éjfél után landolt a kiszabadult foglyokkal Liszt Ferenc reptéren, és találkozhattak is hozzátartozóikkal, Szijjártó Péter pedig a reptérről nyilatkozott a sajtónak. Mindeközben az ukránok bekérették a kijevi magyar nagykövetség ügyvivőjét az elengedett foglyok miatt.

Kiemelt kép: a Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök évértékelõ beszédét tartja a Várkert Bazárban 2026. február 14-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos.