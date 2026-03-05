Izrael közölte, eddig hány lakosuk került kórházba az iráni konfliktus következtében

A közlemény szerint összesen 1473 embert kellett kórházban kezelni (de a számban vélhetően ebben benne vannak például azok is, akik pszichológiai ellátásra szorultak a támadások miatt). A jelenleg kórházban lévők közül négy ember állapota súlyos, bár közülük ketten nem közvetlenül rakétacsapások következtében sérültek meg.

További 28 ember állapota közepesen súlyos, míg 67-en jó állapotban vannak. Két személy továbbra is kórházban maradt további orvosi vizsgálatok miatt.

Az Egészségügyi Minisztérium jelentése szerint az Iránnal zajló konfliktus következtében az elmúlt 24 órában 199 sérültet szállítottak kórházba. A kórházakban ellátottak közül 14 ember állapota közepesen súlyos, míg 170-en jó állapotban vannak.

Tizenhárom embert szorongásos tünetekkel kezeltek, további két személy pedig orvosi vizsgálaton esett át vagy jelenleg is vizsgálják.

Kiemelt kép: Libanonból kilõtt rakéta becsapódásának helyszíne az észak-izraeli Hacór-ha-Glilitben 2026. március 4-én (Fotó: MTI/AP/Ariel Schalit)