Irán exportálja a háborút, igyekszik minél több országra kiterjeszteni a konfliktust – jelentette ki Kaja Kallas

Irán exportálja a háborút, és igyekszik minél több országra kiterjeszteni a konfliktust, hogy káoszt szítson – jelentette ki Kaja Kallas az uniós tagállamok és az Öböl menti országok külügyminisztereinek rendkívüli videótanácskozása előtt csütörtökön.

Az uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő hangsúlyozta: az európai és az öbölbeli partnerek célja a stabilitás megőrzése a térségben, valamint annak megakadályozása, hogy a háború továbbterjedjen.

Kallas elmondta: a megbeszélésen kiemelt téma a békefolyamat mellett a dróntámadások elleni védekezés is. Mint fogalmazott, össze kell hangolni az erőfeszítéseket annak érdekében, hogy az érintett országok hatékonyabban tudjanak fellépni a drónfenyegetéssel szemben.

Rámutatott:

a Hormuzi-szoros és a térség kereskedelmi útvonalainak biztonsága kulcsfontosságú mind az Európai Unió, mind az Öböl-országok számára. Az EU haditengerészeti missziói ezért a kereskedelmi útvonalak nyitva tartását és a tengeri biztonság erősítését szolgálják.

Kallas továbbá elmondta, hogy jelenleg senki sem tudja megjósolni, hogyan alakulnak a folyamatok Iránban, ugyanakkor a kockázatok egyértelműek. Hozzátette: a rezsimek rendszerint belső folyamatok következtében rendülnek meg, nem külső folyamatok hatására. Az iráni vezetés ugyanakkor jelentősen meggyengült, ami lehetőséget adhat az iráni népnek arra, hogy saját jövőjéről döntsön.

Kitért arra is, hogy a közel-keleti helyzet hatással lehet az ukrajnai háborúra is, mivel bizonyos védelmi képességekre, például légvédelmi rendszerekre és drónelfogó eszközökre mindkét konfliktusban nagy szükség van. Ez az ellátási láncokra és a gyártási kapacitásokra is nyomást gyakorol. Kallas szerint az olajárak emelkedése Oroszország számára kedvező lehet, mivel növelheti a háború finanszírozásához szükséges bevételeket. Mint mondta, az Európai Uniónak továbbra is erősítenie kell az úgynevezett árnyékflotta elleni fellépést és a tengeri szolgáltatások tilalmának érvényesítését.

Hangsúlyozta: az Európai Unió egységesen lép fel a válság kezelésében. Mint mondta, a külügyminiszterek vasárnapi tanácskozásán a 27 tagállam közös döntésre jutott, jelenleg pedig közös nyilatkozatról tárgyalnak az Öböl menti országokkal. A térség biztonsági helyzetének romlása Európára is hatással lehet, például az energiaárakon vagy a migrációs nyomás esetleges növekedésén keresztül– tette hozzá. Jelenleg véleménye szerint „nincs ok pánikra” az energiaellátás biztonságát illetően.

A diplomáciai lehetőségekről szólva Kallas kijelentette: a háborúk végül mindig diplomáciai úton érnek véget, ezért a jelenlegi helyzetben is szükség van a párbeszéd lehetőségének fenntartására.

Az EU az Öböl-országokkal folytatott egyeztetéseken azt is vizsgálja, milyen további támogatást tud nyújtani a térség államainak

– mondta a főképviselő.

Hozzátette: az együttműködés egyik területe a drónok elleni védelem lehet, amelyben Ukrajna jelentős tapasztalatokkal rendelkezik. Végül kihangsúlyozta: az Európai Unió célja, hogy a konfliktus ne terjedjen tovább a térségben, és hogy minden fél tartsa tiszteletben a nemzetközi jogot.

Kiemelt kép: Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)