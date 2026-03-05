Irán elnöke szerint Hámenei meggyilkolása globális háborút jelent a síita muszlimok ellen

Irán elnöke, Maszúd Peszeskján közölte, hogy az iráni legfőbb vezető, Ali Hámenei meggyilkolását a világ összes síita muszlimja elleni háború kihirdetéseként kell értékelni. A nyilatkozatot Peszeskján a saját Telegram-csatornáján tette közzé.

Maszúd Peszeskján közölte: nem csupán Iránra, hanem a világ összes síita közösségére vonatkozó fenyegetést jelent, és komoly következményekkel járhat a nemzetközi politikában és a vallási közösségek biztonságára nézve.

Globális dzsihádot hirdettek Iránban Hámenei meggyilkolása után

Ahogy korábban a hirado.hu is megírta, Nasszer Makarem Sirazi befolyásos iráni síita ajatollah „szent háborút” (dzsihádot) hirdetett az Egyesült Államok és Izrael ellen az iráni Legfőbb Vezető, Ali Hámenei meggyilkolása miatt. Sirazi szerint minden muszlim vallási kötelessége bosszút állni az USA-n és Izraelen, és az akciók célpontjai lehetnek többek között Donald Trump amerikai elnök és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök.

Szakértők szerint a felhívás a globális síita közösséget mozgósíthatja, ami nemzetközi szintre emelheti a konfliktust. A támadások formája lehet terrortámadás, szabotázs, kibertámadás vagy amerikai tisztségviselők elleni merénylet.

Mindeközben az Egyesült Államok már likvidálta is egy iráni egység vezetőjét, aki korábban Donald Trump meggyilkolását tervezte – jelentette be Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter a minap. A művelet a levegőből történt, kedden, és a célpont nevét nem hozták nyilvánosságra.

Kiemelt kép: Masoud Pezeshkian (Fotó: X.com)