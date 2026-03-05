Hidvéghi Balázs szerint a Tisza kész önként és dalolva lemondani az orosz olajról és energiáról – még akkor is, ha ez tönkre tenné a magyar családokat és vállalkozásokat

Most a nemzeti petícióval üzenhetünk Brüsszelnek és Zelenszkijnek! Most nemet mondhatunk! – hangsúlyozta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebook-oldalára feltöltött videóban csütörtökön.

Hidvéghi Balázs úgy fogalmazott: rendkívül veszélyes időket élünk. „Háború Ukrajnában. Háború a Közel-Keleten. Európának ráadásul terrorfenyegetéssel, olaj- és energiaválsággal is meg kell küzdenie” – mondta, hozzátéve: miközben mindez történik, a brüsszeli elit továbbra is háborút akar.

Európai fiatalokat küldenének az ukrán frontra, vég nélkül öntenék az európaiak pénzét Ukrajnába. És teljesen le akarják vágni a tagállamokat az orosz olajról és energiáról

– fogalmazott, kiemelve: ami körülöttünk zajlik, az életveszélyes.

Hidvéghi Balázs kijelentette: Brüsszel és Ukrajna nyíltan fenyegeti és zsarolja Magyarországot. Rámutatott továbbá arra, hogy a nemzetipeticio.hu honlapon most mindenki megteheti online is, hogy nemet mond.

„Kérem, mondjanak nemet, ha önök is úgy gondolják, hogy Magyarország nem akar háborúba sodródni, és nem akarja a háborút pénzelni. Kérem, mondjanak nemet, ha önök is úgy gondolják, hogy a magyarok pénzét eszünk ágában sincs Ukrajnának adni”

– hangoztatta az államtitkár, megjegyezve: az ukrán vezetés elzárta a Barátság vezetéket, hogy szándékosan kárt okozzon hazánknak.

„Kérem, mondjanak nemet, ha önök is úgy gondolják, hogy mi, magyarok nem akarunk három-négyszeres rezsit és ezer forint feletti benzinárat fizetni csak azért, mert az ukránoknak és a brüsszeli elitnek nem tetszik az orosz gáz és olaj” – folytatta, majd arra biztatott: „mondjanak nemet azok is, akik szerint példátlan és aljas, hogy ebben a piszkos játékban Magyar Péter és a Tisza Párt is részt vesz. Az ukránok támogatásáért és a hatalomért cserébe összejátszanak Zelenszkijjel és Brüsszellel” – közölte.

Hidvéghi Balázs tájékoztatása szerint Brüsszel és Ukrajna nem is tagadja: nyíltan a magyarok képébe mondják, hogy ukránpárti, háborúpárti kormányt akarnak hatalomra juttatni.

„Egy olyan bábkormányt, amely kész beállni a háborúba. Kész a magyarok pénzét Ukrajnának adni. Kész önként és dalolva lemondani az orosz olajról és energiáról — még akkor is, ha ez tönkretenné a magyar családokat és vállalkozásokat” – fogalmazott az államtitkár, aki arra kért mindenkit, hogy csatlakozzon a nemzeti petícióhoz.

Kiemelt kép: Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)