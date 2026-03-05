Hamis ruhákat, táskákat és parfümöket is lefoglaltak a NAV pénzügyőrei egy Golgota úti piacon

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei az egész országban folyamatosan ellenőrzik a piacok kínálatát, hogy kiszűrjék a hamis termékeket. A fővárosi Golgota úti piacon számos jogsértést felderítettek már korábban, ezért a járőrök ismét az üzletek között jártak, amikor a harmadik sor egyik standjához értek.

A bolt nyitott ajtaja és a polcok is roskadoztak a különféle világmárkák nevét viselő ruháktól, táskáktól és parfümöktől. A termékek látszólag silány minősége, alacsony ára és az értékesítés körülményei már önmagában is gyanút keltettetek, amit tovább erősített, hogy a hamisításhoz szükséges présgép, nyomóklisék és fel nem helyezett védjegyek is előkerültek. A „kész termékeket” a védjegyek jogosulti képviselői is megvizsgálták és megerősítették, hogy azok egytől egyig hamisak.

A járőrök az üzletből összesen 1 473 darab ruhát, 463 darab parfümöt, 959 darab védjegyet, 38 darab nyomóklisét és 3 présgépet foglaltak le. A hamis termékek közel 40 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. Az ügyben iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt indult eljárás

– áll a közleményben.

Az akcióról egy videófelvételt is közzétettek a pénzügyőrök, melyet alább tekinthetnek meg:

Kiemelt kép: NAV