Hamis orvosi papírral trükközött az ügyfél, azonnal megbukott a NAV-nál

Több mint ötszázezer forint személyi jövedelemadót akart jogtalanul igényelni a NAV-tól egy magánszemély, aki hamis orvosi papírokkal próbálta igazolni, hogy jogosult a személyi kedvezményre – közölte közleményében a hatóság.

A közlemény szerint egy magánszemély több évre visszamenőleg kérte módosítani szja-bevallásait a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól. Személyi kedvezményre jogosultságát egy orvosi igazolással támasztotta alá. A dokumentum szerint súlyos fogyatékossága már 8 éve fennállt.

Az adózó több mint ötszázezer forintot kért vissza, azonban a kiutalás előtt a NAV Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának revizorai az ellenőrzés mellett döntöttek. Hamarosan kiderült, hogy hamis volt az igazolás, még csak nem is az azt kiállítóként feltüntetett orvostól származott.

„Az adókedvezmények minden jogosultnak járnak, de a visszaéléseket kiszűri a NAV, és a kockázatelemzők szűrőjén fennakadt adózókat kiemelten – még az összeg kiutalása előtt – ellenőrzi” – áll a közleményben.

