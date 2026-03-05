Hamis orvosi papírral trükközött az ügyfél, azonnal megbukott a NAV-nál

A közlemény szerint egy magánszemély több évre visszamenőleg kérte módosítani szja-bevallásait a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól. Személyi kedvezményre jogosultságát egy orvosi igazolással támasztotta alá. A dokumentum szerint súlyos fogyatékossága már 8 éve fennállt.
Az adózó több mint ötszázezer forintot kért vissza, azonban a kiutalás előtt a NAV Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának revizorai az ellenőrzés mellett döntöttek. Hamarosan kiderült, hogy hamis volt az igazolás, még csak nem is az azt kiállítóként feltüntetett orvostól származott.
„Az adókedvezmények minden jogosultnak járnak, de a visszaéléseket kiszűri a NAV, és a kockázatelemzők szűrőjén fennakadt adózókat kiemelten – még az összeg kiutalása előtt – ellenőrzi” – áll a közleményben.
Kiemelt kép: illusztráció (Fotó: hirado.hu)