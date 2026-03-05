Gulyás Gergely a Kormányinfón: Felszólítjuk Ukrajnát a Barátság vezeték megnyitására!

A kormány szerdai ülésén született döntéseket Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter ismertetik élőben csütörtök délelőtt az M1-en.

Gulyás Gergely azzal kezdte mondandóját, hogy „a legutóbbi kormányinfó óta egy újabb háború robbant ki a világban”, amelynek ráadásul Európára nézve is „vannak következményei,” veszélyt jelent. Emlékeztetett arra, hogy a Hormuzi-szorosnál történő fontos szállítások is veszélybe kerültek a háború miatt,

és ezért még károsabb az, hogy az ukrán vezetés elzárta a Barátság vezetéket.

A miniszter ismételten felszólította Ukrajnát a vezeték megnyitására, és emlékeztetett arra: minden rendelkezésre álló információ arra mutat, hogy az ukránok szándékosan zárták el a vezetéket, amely működőképes lenne.

Gulyás Gergely emlékeztetett arra is, hogy az Európai Bizottságot is felszólították ezügyben, és hogy a kormány előzőleg döntött a stratégiai kőolajkészlet felszabadításáról azért, hogy a százhalombattai MOL-finomító működhessen tovább.

„Ebben a finomítóban előállított olajjal működnek a magyar autók”, enélkül Magyarország energiabiztonsága veszélybe kerül

– mondta a miniszter, miközben emlékeztetett a többi intézkedésre is.

Beszélt arról is, hogy ma ülésezik a magyar kormány terrorkoordinációs bizottsága, hozzátéve, hogy a terrorfenyegetettség Európában és Magyarországon is egyaránt megemelkedett.

Végül közölte: a kormány az ország békéjét és biztonságát garanáltni fogja, ahhoz viszont, hogy az energiabiztonság se sérüljön, szükség van arra, hogy az ukránok megnyissák a Barátság vezetéket.

Amíg ezt nem történik meg, addig a magyar kormány minden, Ukrajnát segítő brüsszeli döntést blokkolni fog – szögezte le Gulyás Gergely.

Vitályos Eszter ismertette, hogy az utolsó kormányinfó óta milyen beruházások történtek. A legdrágább ezek közül egy pápai 3,6 milliárdos fejlesztés volt, amelyet a magyar kormány 820 millió forinttal támogatott.

Mikor térhetnek vissza a magyarok a Közel-Keletről?

Az M1 Híradó kérdésére, hogy kiszabadulhatnak-e további magyar származású hadifoglyok az orosz fogságból, Gulyás Gergely azt mondta: a magyar kormány elkötelezett, hogy mindenkit hazahozzanak, akit csak lehet. „Konkrétan újabb személyekről nem tudok most beszámolni” – mondta.

Arra a kérdésre pedig, hogy mikor, hányan térhetnek vissza a Közel-Keletről a magyarok, úgy válaszolt: Jordániából egy gép biztosan fel fog szállni hamarosan, de a többi helyről is visszahozzák a magyarokat idővel. De, mint felhívta a figyelmet, minden esetben meg kell vizsgálni, hogy a reptér használatának és a felszállásnak nem nagyobb-e a kockázata, mint az ottmaradásnak. „A biztonságos hazatérés a legfontosabb” – szögezte le.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. november 27-én. MTI/Balogh Zoltán.