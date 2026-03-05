Gázársokk: Ha Putyin beváltja az ígéretét, Európa gázellátása is összeomolhat

Az Európai Unió 2027-ig teljesen megszüntetné az orosz energiahordozók behozatalát, Moszkva azonban már korábban is módosíthatja exportját. Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán jelezte, hogy áttekintik az Európába érkező gázértékesítést, és annak egy részét más piacokra terelhetik. A kialakult helyzet gazdasági kockázatairól Tóth Máté energiajogászt kérdeztük.

„A világban jelenleg nincs olyan metánmolekula, amit ne venne meg azonnal valaki” – fogalmazott Tóth Máté.

Az energiajogász szerint a lehető legrosszabb pillanatban erősödött fel Európában az orosz energiahordozóktól való leválás politikája. A globális piacon ugyanis egyre kiélezettebb verseny zajlik a rendelkezésre álló olaj- és földgázkapacitásokért.

„A legrosszabb pillanatban ötletel Európa a leváláson, mert a világban elképesztő versenyfutás indult a rendelkezésre álló olaj- és földgázkapacitásokért” – mondta a szakértő.

Hozzátette, hogy az európai energiapolitika az utóbbi években arra épült, hogy az orosz forrásokat más beszállítókkal, például közel-keleti LNG-vel pótolja, ám ez a gyakorlatban komoly kockázatokat hordoz.

Európa teljes mértékben kiszolgáltatott a világpiaci eseményeknek, legyen szó közel-keleti feszültségekről vagy kitermelési zavarokról.

Abban az esetben, ha ténylegesen leállna az Európába érkező gázértékesítés, az árak még drasztikusabban emelkednének. „Gond nélkül lenne 80, sőt akár 100 eurós földgázár is”

– hangsúlyozta az energiajogász.

Megjegyezte, hogy az európai gázárak az utóbbi időszakban jelentősen emelkedtek. A holland TTF tőzsdén – amely az európai gázpiac egyik legfontosabb irányadó mutatója – az ár rövid idő alatt nagyot ugrott. Tóth Máté szerint már önmagában az a félelem is árfelhajtó hatású, hogy megszűnhet az orosz szállítás.

Fotó: MTI/Beliczay László

Tóth Máté arról is beszélt, hogy miközben Németország korábban bírálta Magyarországot az orosz olajimport miatt, végül maga is mentességet kapott az olajszankciók alól a schwedti finomítóra és több németországi Rosznyeft-érdekeltségre. Szerinte ez ugyan kétszínű helyzetet mutat, de jól jelzi, hogy Európának továbbra is szüksége van az orosz energiahordozókra.

Hozzátette, hogy a földgázpiacon ez még erősebben látszik, hiszen az európai stratégia az olcsó orosz LNG kiváltására épült katari cseppfolyós földgázzal, amely tavaly már körülbelül 18 százalékos részesedést ért el. Emiatt azonban a kontinens teljes mértékben kiszolgáltatottá vált a globális energiapiaci folyamatoknak, például a Hormuzi-szoros körüli feszültségeknek vagy a kitermelési zavaroknak, különösen most, hogy Katar leállította LNG-termelését.

„Egy nagyon feszített pillanatban vagyunk, ezt tökéletesen mutatják a tőzsdei árak is” – fogalmazott.

Az orosz gáz hiánya Nyugat-Európát érintené a legérzékenyebben

Mindeközben az európai vállalatok továbbra is jelentős mennyiségben vásárolnak orosz LNG-t. A szakértő szerint 2025 utolsó negyedévében még soha nem látott mértékű beszerzés történt. „Mintha nem lenne holnap, úgy vásárolják a cseppfolyós orosz földgázt” – vélekedett a szakértő.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az ázsiai országok is erős keresletet támasztanak a piacon. „A kínaiak és az indiaiak minden lehetséges spot mennyiséget elszipkáznak a piacról” – mondta Tóth Máté. Szerinte ez még nehezebbé teszi Európa számára az alternatív beszerzéseket.

Az energiajogász szerint, ha Oroszország valóban leállítaná az európai exportot, az elsősorban Nyugat-Európát érintené érzékenyen.

Kiemelte, hogy Spanyolország, Hollandia, Belgium és Franciaország az elmúlt években egyre nagyobb arányban vásárolt orosz cseppfolyósított földgázt, miközben Németországba is jut orosz eredetű gáz közvetett útvonalakon.

„Az orosz LNG hiányát jelenleg egyszerűen nem lehet a piacon máshonnan pótolni” – hangsúlyozta.

Fotó: Shutterstock

Az energiaárak emelkedése már most is komoly hatással van az iparra. Több ágazatban termeléscsökkentések és gyárbezárások történtek, különösen Németországban. „Az ipari szereplők folyamatosan termeléscsökkentésben vannak, mert egyszerűen nem éri meg gazdaságosan termelni” – mondta Tóth Máté.

Ez a folyamat összefügg az úgynevezett szénszivárgás jelenségével is, amikor a vállalatok a magas költségek miatt más országokba helyezik át a termelést. „Már azok a mechanizmusok sem tartják vissza a vállalatokat, amelyeket kifejezetten a szénszivárgás megakadályozására hoztak létre” – tette hozzá.

Magyarország és Szlovákia energetikai megállapodásai felértékelődnek

Tóth Máté szerint ebben a helyzetben felértékelődnek a kétoldalú energetikai megállapodások. Magyarország és Szlovákia például ilyen szerződések segítségével továbbra is hozzáférhet az orosz gázhoz.

Mint mondta, ha Moszkva valóban korlátozná az európai szállításokat, elképzelhető, hogy egyes országok csak külön megállapodásokon keresztül kaphatnának gázt.

Magyarország számára az egyik legnagyobb előnyt az jelenti, hogy az orosz földgáz közvetlen vezetéken, tranzitköltség nélkül érkezik az országba. Szerinte ez jelentős versenyelőnyt biztosít, különösen a cseppfolyósított gázhoz képest, amelynek szállítása és újragázosítása drága infrastruktúrát igényel.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy rövid távon nincs elegendő alternatív forrás az orosz gáz kiváltására. Az Egyesült Államok LNG-kapacitásainak bővítése még évekig tart, Norvégia pedig már most közel maximális kitermelési szinten működik.

„Rövid távon egyszerűen nincs annyi szabad földgázkapacitás a világban, hogy pótolni lehessen az orosz mennyiséget” – mondta.

Kompresszorállomás a Szibériából Európába földgázt szállító Yamal-vezeték németországi szakaszán, a lengyel határ mentén fekvõ Mallnowban 2022. július 11-én (Fotó: MTI/EPA/Filip Singer)

Tóth Máté úgy látja, hogy az orosz bejelentés időzítése sem véletlen. A globális energiapiacot jelenleg több közel-keleti esemény is megrázza, finomítók és mezők ideiglenes leállásaival.

Megjegyezte, hogy Vlagyimir Putyin szerdai nyilatkozata egyértelműen politikai üzenet a piac és Európa felé. „Ez egy olyan politikai-diplomáciai lépés, amely az orosz érdekeket szolgálja egy szorult nemzetközi helyzetben” – hangsúlyozta.

A következő hónapokban az európai energiapiac kulcsfontosságú időszak elé néz. A tét nemcsak az lesz, hogy elegendő gáz áll-e rendelkezésre a kontinensen, hanem az is, milyen áron jutnak hozzá a gazdasági szereplők, és képes lesz-e az ipar alkalmazkodni az egyre bizonytalanabb energiaellátási környezethez.

Oroszország csapása az EU energiabiztonságára

Oroszország uniós gázpiacáról való kilépés a globális energiapiacot is sokkolta. Az orosz gáz európai exportja 2025-ben az EU éves importjának mintegy 13 százalékát tette ki, több mint 15 milliárd euró értékben. Vlagyimir Putyin ezzel gyakorlatilag megdöntötte az Európai Unió gondosan kidolgozott, fokozatos alternatív forrásokra építő energiatervét – írja az Inosmi hírportál.

Az orosz lap szerint 2026 elején az Európába irányuló orosz LNG-export 7 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, elérve a 3 millió tonnát. Az adatok jól mutatják, hogy Oroszország a szankciók ellenére is profitálni tudott a válságból.

Az EU Moszkvát bírálja, miközben a kontinens gázfüggősége nélkülözhetetlenné teszi az orosz szállításokat a téli fűtés és az ipari termelés biztosításához. A bevezetett szankciók így már kezdetektől önbecsapásnak bizonyultak.

A helyzetet súlyosbítja a Közel-Kelet feszültsége, a Hormuzi-szoros blokkolása és Katar LNG-termelésének visszaesése, amely tovább szűkíti az alternatív beszállításokat. Az EU gázkészletei kritikus szinten vannak, és a téli energiaellátás kockázata nő.

Vlagyimir Putyin stratégiai lépése a keleti piacok felé fordítják Oroszországot, erősítve a kapcsolatokat Kínával és az ázsiai-csendes-óceáni térséggel, miközben az európai függőség csökken.

Az Európai Unió előtt így most egy rendkívül kényelmetlen választás áll: Brüsszel vagy fenntartja a szankciókat és kockáztatja az energiaválságot, vagy enged a politikai nyomásnak. Az eddigi energiapolitika azonban saját csapdájába vezette a kontinenst, a szankciók pedig nem csökkentették a gázfüggőséget, viszont emelték az árakat, fokozták a politikai feszültségeket és növelték a gazdasági kockázatot.

Mint írták, Vlagyimir Putyin ezzel komoly nyomást gyakorolt Európa legérzékenyebb pontjára, az energiabiztonságra.

A kiemelt kép illusztráció. (Grafika: hirado.hu)