Ez közel volt – majdnem csapást mért az iráni iszlamista terrorista rezsim Amerika legnagyobb közel-keleti légibázisára

Szerző: hirado.hu
2026.03.05. 12:31

| Szerző: hirado.hu
Két percre voltak attól az iráni iszlamista terrorrezsim repülőgépei, hogy csapást mérjenek arra a katari amerikai légibázisra, ahol mintegy tízezer katona állomásozik. A gépeket a katariak még időben lelőtték.

Az iráni iszlamista terrorista rezsim harci repülőgépei

két percre voltak attól, hogy megtámadják a katari úgynevezett al-Udeid légibázist, amely a legnagyobb amerikai katonai bázis a Közel-Keleten

A támadásra készülő gépeket katari F-15-ös repülőgépek lőtték le – számolt be a történtekről a CNN információira hivatkozva a The Times of Israel.

Az angol nyelven megjelenő izraeli hírportál azt írta:

az iráni iszlamisták szovjet gyártmányú Su-24-es taktikai bombázókkal mértek volna csapást a bázisra, hagyományos és irányított légibombákat egyaránt vittek magukkal a bevetésre.

Ezen kívül az iráni gépek Katar Ras Laffan nevű földgázfeldolgozó telepjét is támadhatták volna.

Katar hatóságainak beszámolója szerint a lelőtt repülőgépek katari területen zuhantak a vízbe. A személyzet sorsa ismeretlen, őket még keresik.

Iráni harci gépet lőtt le egy izraeli F-35-ös vadászgép

Ahogyan arról szerdán, izraeli sajtóértesülésekre hivatkozva a hirado.hu is beszámolt, négy évtized után került sor az izraeli légierő első levegő-levegő harcára ember vezette ellenséges repülőgépekkel.

Az izraeli légierő közlése szerint egy F-35I vadászgép lelőtt egy orosz gyártmányú iráni Jak-130-as vadászgépet Teherán felett.

A katariak az Egyesült Államok szövetségeseként jelenleg az iráni iszlamista terrorrezsim fenyegetése alatt állnak

