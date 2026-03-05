Ez közel volt – majdnem csapást mért az iráni iszlamista terrorista rezsim Amerika legnagyobb közel-keleti légibázisára

Két percre voltak attól az iráni iszlamista terrorrezsim repülőgépei, hogy csapást mérjenek arra a katari amerikai légibázisra, ahol mintegy tízezer katona állomásozik. A gépeket a katariak még időben lelőtték.

Az iráni iszlamista terrorista rezsim harci repülőgépei

két percre voltak attól, hogy megtámadják a katari úgynevezett al-Udeid légibázist, amely a legnagyobb amerikai katonai bázis a Közel-Keleten

A támadásra készülő gépeket katari F-15-ös repülőgépek lőtték le – számolt be a történtekről a CNN információira hivatkozva a The Times of Israel.

🇮🇷✈️🇶🇦 Two Iranian Su-24 bombers flew toward Qatar’s Al-Udeid Air Base and were reportedly just two minutes away from attack when Qatari F-15 fighter jets intercepted and shot them down in Qatar’s first air-to-air combat mission, according to CNN. pic.twitter.com/TSBIQL8MAN — 🔰 Military-News (@MilitaryNewsEN) March 5, 2026

Az angol nyelven megjelenő izraeli hírportál azt írta:

az iráni iszlamisták szovjet gyártmányú Su-24-es taktikai bombázókkal mértek volna csapást a bázisra, hagyományos és irányított légibombákat egyaránt vittek magukkal a bevetésre.

Ezen kívül az iráni gépek Katar Ras Laffan nevű földgázfeldolgozó telepjét is támadhatták volna.

Katar hatóságainak beszámolója szerint a lelőtt repülőgépek katari területen zuhantak a vízbe. A személyzet sorsa ismeretlen, őket még keresik.

Iráni harci gépet lőtt le egy izraeli F-35-ös vadászgép

Ahogyan arról szerdán, izraeli sajtóértesülésekre hivatkozva a hirado.hu is beszámolt, négy évtized után került sor az izraeli légierő első levegő-levegő harcára ember vezette ellenséges repülőgépekkel.

Az izraeli légierő közlése szerint egy F-35I vadászgép lelőtt egy orosz gyártmányú iráni Jak-130-as vadászgépet Teherán felett.

Kiemelt kép: A katariak az Egyesült Államok szövetségeseként jelenleg az iráni iszlamista terrorrezsim fenyegetése alatt állnak (Fotó: MTI)