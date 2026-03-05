Ez közel volt – majdnem csapást mért az iráni iszlamista terrorista rezsim Amerika legnagyobb közel-keleti légibázisára

Az iráni iszlamista terrorista rezsim harci repülőgépei
két percre voltak attól, hogy megtámadják a katari úgynevezett al-Udeid légibázist, amely a legnagyobb amerikai katonai bázis a Közel-Keleten
A támadásra készülő gépeket katari F-15-ös repülőgépek lőtték le – számolt be a történtekről a CNN információira hivatkozva a The Times of Israel.
Az angol nyelven megjelenő izraeli hírportál azt írta:
az iráni iszlamisták szovjet gyártmányú Su-24-es taktikai bombázókkal mértek volna csapást a bázisra, hagyományos és irányított légibombákat egyaránt vittek magukkal a bevetésre.
Ezen kívül az iráni gépek Katar Ras Laffan nevű földgázfeldolgozó telepjét is támadhatták volna.
Katar hatóságainak beszámolója szerint a lelőtt repülőgépek katari területen zuhantak a vízbe. A személyzet sorsa ismeretlen, őket még keresik.
Iráni harci gépet lőtt le egy izraeli F-35-ös vadászgép
Ahogyan arról szerdán, izraeli sajtóértesülésekre hivatkozva a hirado.hu is beszámolt, négy évtized után került sor az izraeli légierő első levegő-levegő harcára ember vezette ellenséges repülőgépekkel.
Az izraeli légierő közlése szerint egy F-35I vadászgép lelőtt egy orosz gyártmányú iráni Jak-130-as vadászgépet Teherán felett.
Kiemelt kép: A katariak az Egyesült Államok szövetségeseként jelenleg az iráni iszlamista terrorrezsim fenyegetése alatt állnak (Fotó: MTI)