Beszámolók szerint a Nahicseván autonóm terület felett (amely Azerbajdzsán része), egy Sahíd-136 típusú kamikazedrón robbant fel. Az ilyen típusú drónokat korábban az ukrajnai háborúban is alkalmazták, elsősorban energetikai infrastruktúra elleni csapásokra.
A mostani támadás rendkívül érzékenyen érintheti Európát. A robbanás helyszínéről érkező olaj és földgáz ugyanis több útvonalon is hozzájárul az Unió energiaellátásához. Elemzők szerint ezért Európának nemcsak politikai vitákkal kell foglalkoznia, hanem a stabil és kiszámítható energiaellátás biztosítására is törekednie kell – írja a Magyar Nemzet.
Orbán Viktor a közelmúltban hangsúlyozta, hogy Európa súlyos hibát követ el, amikor a közel-keleti háborús helyzet közepette kizárja az európai piacokról a jóval olcsóbb orosz olajat és gázt. Mint fogalmazott:
„Európa öngólt rúg, mert egy ilyen helyzetben, mint a közel-keleti háború, a piacokról kizárni az olcsóbb orosz energiahordozókat gazdasági öngyilkosság”
– mondta közösségi oldalán.
A kormány már hosszabb ideje hangoztatott álláspontja szerint nincs műszaki akadálya a vezeték működésének, a Barátság kőolajvezeték korlátozása kizárólag politikai döntés, és Kijev tudatos nyomásgyakorlást folytat Magyarországgal szemben. A miniszterelnök kijelentette: Magyarország nem fogadja el Kijev követeléseit, és beleáll a konfliktusba.
