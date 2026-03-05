Európa számára kulcsfontosságú olajszállítási térséget támadott meg az iráni terrorista rezsim Azerbajdzsánban

Újabb aggasztó fejlemény fenyegeti Európa energiaellátását: iráni támadás érte Azerbajdzsán egyik kulcsfontosságú olajszállítási térségét, ami ismét ráirányítja a figyelmet az európai energiarendszer sebezhetőségére. A fejlemény különösen érzékeny téma, mert Azerbajdzsán az elmúlt években az európai energiapolitika egyik fontos alternatív forrásává vált.

Beszámolók szerint a Nahicseván autonóm terület felett (amely Azerbajdzsán része), egy Sahíd-136 típusú kamikazedrón robbant fel. Az ilyen típusú drónokat korábban az ukrajnai háborúban is alkalmazták, elsősorban energetikai infrastruktúra elleni csapásokra.

A mostani támadás rendkívül érzékenyen érintheti Európát. A robbanás helyszínéről érkező olaj és földgáz ugyanis több útvonalon is hozzájárul az Unió energiaellátásához. Elemzők szerint ezért Európának nemcsak politikai vitákkal kell foglalkoznia, hanem a stabil és kiszámítható energiaellátás biztosítására is törekednie kell – írja a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor a közelmúltban hangsúlyozta, hogy Európa súlyos hibát követ el, amikor a közel-keleti háborús helyzet közepette kizárja az európai piacokról a jóval olcsóbb orosz olajat és gázt. Mint fogalmazott:

„Európa öngólt rúg, mert egy ilyen helyzetben, mint a közel-keleti háború, a piacokról kizárni az olcsóbb orosz energiahordozókat gazdasági öngyilkosság”

– mondta közösségi oldalán.

A kormány már hosszabb ideje hangoztatott álláspontja szerint nincs műszaki akadálya a vezeték működésének, a Barátság kőolajvezeték korlátozása kizárólag politikai döntés, és Kijev tudatos nyomásgyakorlást folytat Magyarországgal szemben. A miniszterelnök kijelentette: Magyarország nem fogadja el Kijev követeléseit, és beleáll a konfliktusba.

