Elítélték a borsodi szexuális erőszak elkövetőit

Ítéletet hozott a Miskolci Törvényszék annak a két fiatalnak az ügyében, akik 2024. augusztusában megerőszakoltak egy 15 éves, enyhén értelmi fogyatékos lányt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Zádorfalván – közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya csütörtökön az MTI-vel.

A törvényszék az elsőrendű vádlottat nyolc év hat hónap szabadságvesztésre, a másodrendű vádlottat négy év szabadságvesztésre ítélte. Mindkettőjüket mellékbüntetésül eltiltotta a közügyektől, illetve végleges hatállyal bármely olyan foglalkozástól vagy egyéb tevékenységtől, aminek keretén belül tizennyolc év alattiak nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné vagy ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna.

A vádirat szerint a sértett a 2024 augusztusában kerékpárral tartott hazafelé, amikor a két vádlott a helyi futballpálya közelében megszólította.

A terheltek megegyeztek abban, hogy egy lakatlan házhoz viszik a lányt azért, hogy közösüljenek vele. Hamis ürüggyel az ingatlanhoz csalták, ahol az elsőrendű vádlott megragadta és az épületbe húzta, majd a másodrendű vádlott segítségével a földre szorította és a sértett folyamatos ellenállása ellenére közösült vele.

Ezt követően a másodrendű vádlott is közösült a lánnyal társa segítségével. A vádlottak a történtek után megfenyegették, hogy ne beszéljen az esetről. Ennek ellenére a lány otthon beszámolt a történtekről az édesanyjának. Testén nyolc napon belül gyógyuló sérülések keletkeztek, a bűncselekmény következtében ugyanakkor súlyos mentális egészségromlás alakult ki nála.

Az ítélettel szemben a vádlottak és védőik fellebbeztek, az ügyész három munkanapot fenntartott a jogorvoslati nyilatkozat megtételére. Az ügy a Debreceni Ítélőtáblán folytatódik.+

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: hirado.hu)