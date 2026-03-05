Elhunyt Annabel Schofield szupermodell, a Dallas sztárja

A hírt a The Hollywood Reporter közölte először.

Schofield a karrierje során többek között a Vogue címlapján szerepelt, és kampányokban vett részt olyan márkák számára, mint Yves Saint Laurent, Rimmel, Revlon és Boots No.7.

Különösen ismertté vált a Bugle Boy Jeans televíziós reklámjáról, amelyben egy fekete Ferrari volánja mögött ülve mondta: „Bocsánat, azok Bugle Boy farmerek, amiket viselsz?”

1988-ban Los Angelesbe költözött, és a Dallas sorozatban Laurel Ellis szerepét játszotta 12 epizódban. Emellett szerepelt a Dragonard, Solar Crisis, Eye of the Widow filmekben, valamint a Dangerous Curves című sorozat egy epizódjában 1992-ben.

A színészet mellett producerként is dolgozott: részt vett a The Brothers Grimm, Doom és City of Ember című filmek készítésében.

Betegségével kapcsolatban a GoFundMe oldalon dokumentálta a küzdelmét.

Január 18-án tett utolsó bejegyzésében beszámolt arról, hogy eltávolítottak egy nagy daganatot az orrmelléküregéből, és bár gyenge és bizonytalan volt, megkönnyebbülést érzett, hogy ismét tudott lélegezni.

A Take Two ügynökség tulajdonosa, Melissa Richardson – aki pályafutása elején képviselte Schofieldet – úgy méltatta a modellt: „Sosem változott meg az a kedves 17 éves walesi lány, akit először ismertem meg. Hűséges, gondoskodó, és mindenekelőtt egy hihetetlen szépség volt. Ismerte a szakmáját, a legjobb volt.”

Kiemelt kép: Annabel Schofield (Fotó: X.com)