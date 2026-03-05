Egyre többet költenek a családok, 3,5 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom – jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium

A béremeléseknek és a családi adócsökkentésnek köszönhetően tovább élénkül a fogyasztás Magyarországon – emelte ki a legfrissebb kiskereskedelmi adatokhoz fűzött kommentárjában a Nemzetgazdasági Minisztérium.

2026 januárjában 3,5 százalékkal bővült a kiskereskedelmi forgalom volumene az előző év azonos időszakához képest – idézték fel a KSH csütörtök reggeli jelentését.

Hozzátették: a kormány a háború elhúzódása és a kedvezőtlen külső gazdasági környezet ellenére töretlenül azon dolgozik, hogy a magyar családok anyagi helyzete folyamatosan javuljon, több pénzből tudjanak gazdálkodni és döntésük szerint többet tudjanak költeni. A kormány ezért emeli a béreket (például 11 százalékos minimálbér-emelés, ágazati béremelések), csökkenti az adókat (például 40 év alatti kétgyermekes anyák szja-mentessége, családi adókedvezmény megduplázása), valamint folytatja a harcot az áremelésekkel szemben (például árréscsökkentés meghosszabbítása és kiterjesztése). Emellett a kormány 2026. április 30-ig lehetővé tette a hideg élelmiszer vásárlást SZÉP-kártyával, ezáltal is támogatva a családok vásárlásait és a kiskereskedelmi forgalom bővülését.

A kormány a fogyasztás élénkítése mellett a vásárlók védelmére is kiemelt figyelmet fordít, ezért a Nemzetgazdasági Minisztérium és a szakmai irányítása alatt álló Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a lehető legnagyobb szigorral, határozottan fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. Mindezek eredményeként a családok egyre több pénzből, egyre kedvezőbb áron és egyre biztonságosabban tudnak vásárolni, ami a kiskereskedelmi forgalom növekedésében is érezteti hatását. 2026 januárjában a kiskereskedelmi forgalom volumene 3,5 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest.

A Tiszával összejátszó ukrán kormány az olajvezeték elzárásával benzináremelést, inflációt, romló gazdasági helyzetet és ezzel kormányellenes hangulatot akar előidézni, ezzel veszélyeztetve a fogyasztás folyamatos bővülését is

– tette hozzá az NGM.

Az NGM felidézte: a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2026 januárjában a kiskereskedelmi forgalom volumene a naptárhatástól megtisztított adatok alapján 3,5 százalékkal bővült. Az előző hónaphoz képest a szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint 0,5 százalékkal nőtt tovább a kiskereskedelmi forgalom.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem értékesítési volumene a nyers adatok alapján 1,2 százalékkal, ezen belül az élelmiszer-kiskereskedelem 77 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzleteké 3,7 százalékkal bővült 2025 januárjához képest. Miközben a nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene a naptárhatástól megtisztított adatok szerint összességében 4,7 százalékkal nőtt. Országos szinten a kiskereskedelmi forgalom januárban meghaladta az 1,5 ezer milliárd forintot.

A kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy a családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni és döntésük szerint többet is tudjanak költeni, ennek érdekében január 1-től a minimálbér 11 százalékkal, 322 800 forintra, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal, 373 200 forintra emelkedett. Hozzátették: Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtjuk végre, ennek keretében januártól elindult a 40 év alatti kétgyermekes anyák adómentessége, a 30 év alatti anyák teljes szja-mentessége, a családi adókedvezmény megduplázása.

„A kormány a magyar családok és a nyugdíjasok védelme érdekében 2026. február 28-ig meghosszabbította, és december 1-től további 13 termékkategóriára kiterjesztette az árréscsökkentést. Mint írták, a 2025. március 13-án intézkedés alá vont termékkategóriák esetében 23,5 százalékos átlagos árcsökkenés ment végbe. A 2025. december 1-jétől az árréscsökkentés hatálya kiterjesztésre került 13 új élelmiszer-termékkategóriára. Az érintett termékek ára átlagosan 21,7 százalékkal csökkent. A drogériai termékek esetében – adatgyűjtés alapján – az intézkedés alá vont termékek esetében 28 százalékos átlagos árcsökkenés ment végbe” – emlékeztetett az NGM.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: KSH)