Egy elfogott drón lehullott törmelékei hat embert sebesítettek meg Abu-Dzabiban

Az ICAD 2 nevű zónában két helyszínen sebesültek meg könnyebben pakisztáni és nepáli állampolgárok, miután az Egyesült Arab Emírségek légvédelmi rendszere elfogott egy drónt – közölte Abu-Dzabi tájékoztatási hivatala.
Mindeközben a katari fővárosban, Dohában több nagy robbanás hallatszott. A katari védelmi minisztérium közlése szerint az ország „rakétatámadás” célpontja lett. A rakétákat a légvédelem igyekszik elfogni
– tették hozzá.
A hétvégén megölt Ali Hámenei fiáról valószínűsítik, hogy ő lehet az iráni terrorállam következő legfelsőbb vezetője – Izrael máris bejelentkezett a likvidálására
A zsidó állam ugyan bejelentkezett a következő legfelsőbb vezető likvidálására, a Nyugat által elfogadható vezetők listájáról az 1979-ben elűzött sah fiát, Reza Pahlavi herceget Donald Trump személyesen is kizárta.
Az AFP francia hírügynökség helyszíni tudósítói arról számoltak be, hogy számos robbanás hallatszott, és Doha felett fekete füstoszlop keletkezett. Irán múlt szombat óta az amerikai-izraeli légicsapásokra adott válaszul több száz ballisztikus rakétát és drónt lőtt ki Izrael területén található célpontok, illetve a környező arab országokban lévő amerikai támaszpontok ellen.
