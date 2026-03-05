Egy elfogott drón lehullott törmelékei hat embert sebesítettek meg Abu-Dzabiban

Egy elfogott drón lehullott törmelékei hat embert sebesítettek meg csütörtökön Abu-Dzabi egy ipari városrészében – közölték a hatóságok.

Az ICAD 2 nevű zónában két helyszínen sebesültek meg könnyebben pakisztáni és nepáli állampolgárok, miután az Egyesült Arab Emírségek légvédelmi rendszere elfogott egy drónt – közölte Abu-Dzabi tájékoztatási hivatala.

Mindeközben a katari fővárosban, Dohában több nagy robbanás hallatszott. A katari védelmi minisztérium közlése szerint az ország „rakétatámadás” célpontja lett. A rakétákat a légvédelem igyekszik elfogni

– tették hozzá.

Az AFP francia hírügynökség helyszíni tudósítói arról számoltak be, hogy számos robbanás hallatszott, és Doha felett fekete füstoszlop keletkezett. Irán múlt szombat óta az amerikai-izraeli légicsapásokra adott válaszul több száz ballisztikus rakétát és drónt lőtt ki Izrael területén található célpontok, illetve a környező arab országokban lévő amerikai támaszpontok ellen.

