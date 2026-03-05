Csütörtökre virradóra több mint százötven drónnal támadta Ukrajnát az orosz hadsereg – közölte az ukrán légierő

Az orosz hadsereg 155 drónnal támadott ukrajnai civil infrastrukturális létesítményeket csütörtökre virradóra, a légvédelem az eszközök csaknem 90 százalékát megsemmisítette, azonban a csapásoknak több sebesültje is van – jelentették katonai és helyhatósági forrásokból származó információk alapján ukrán hírügynökségek.

Az előzetes adatok szerint

a légvédelem 136 drónt hatástalanított, azonban nyolc helyszínen 18 drón célba talált, három esetben pedig a támadóeszközök lezuhanó roncsai okoztak károkat

– tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A hivatalos közlemény kiadáskor még tartott a légitámadás, néhány drón az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Két ember megsebesült az éjjeli támadásokban Dnyipropetrovszk megye Kamjanszkiji járásában

– jelentették Olekszandr Hanzsa katonai kormányzó Telegram-bejegyzését idézve vezető ukrán hírügynökségek. Az ellenség Dnyipropetrovszk megye négy járását lőtte drónokkal, tüzérséggel és légibombákkal, Krivij Rih várost újabb tömeges támadás érte, több helyen felcsaptak a lángok, megrongálódott az infrastruktúra, több településen lakóépületekben keletkeztek károk – fűzte hozzá a megyevezető.

Odessza megyében az orosz hadsereg dróncsapást mért egy panamai lobogó alatt közlekedő polgári hajóra

– jelentette Oleh Kiper katonai kormányzó Telegramon közzétett bejegyzése alapján az Unian hírügynökség. Az eset akkor történt, amikor a kukoricát szállító hajó kifutott Csornomorszk kikötőjéből. A hajó legénységét evakuálták, a sebesülteket orvosi ellátásban részesítették – írta Oleh Kiper.

A megyevezető arról is beszámolt, hogy csütörtökre virradóra dróntámadás érte Odessza megye déli részét is, a csapások következtében tűz ütött ki egy jelenleg zárva tartott üdülőtelepen, ahol több épület is a tűz martalékává vált.

Kiemelt kép: Egy légitámadás helyszíne Ukrajnában (Fotó: MTI/EPA)