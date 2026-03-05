Csaknem hárommilliárd forintos fejlesztés indul Esztergomban

Beruházások és közösségi programok indulnak csaknem hárommilliárd forint értékben a TOP Plusz program keretében elnyert pályázati támogatások felhasználásával Esztergomban – közölte a város polgármestere az MTI-vel.

Hernádi Ádám (Fidesz–KDNP) tájékoztatása szerint az Aquasziget Élményfürdőben valósul meg az egyik legnagyobb fejlesztés:

471 millió forintos ráfordítással megújítják a létesítmény kültéri részét, új öltözőket építenek, cserélik a medencék burkolatát, valamint új vizes attrakciók és árnyékolók kerülnek a gyermekmedencébe.

A város oktatási intézményei közül a Babits Mihály és a József Attila általános iskola érintett a programban. Mindkét iskolát csaknem 50 éve építették, az épületek külső felújítása már megtörtént, most mindkét helyen korszerűsítik a belső tereket, modernizálják a tornatermet, korszerűsítik a világítást és az informatikai eszközöket – ismertette a polgármester.

Hernádi Ádám elmondta, a város útjait tehermentesíti, illetve az ipari park logisztikai folyamatait gyorsítja egy 51 kamion befogadására alkalmas parkoló a Mátyás király úton. A létesítményhez szociális blokk, öltöző és irodahelyiségek tartoznak. A beruházás összege 400 millió forint.

Szintén a közlekedést érintő fejlesztés, hogy 845 millió forintból elkészül a Dobogókői úti körforgalom második üteme, felújítják a körforgalomhoz csatlakozó utakat és átépítik a közművezetékek hálózatát.

A projektet Esztergom önkormányzata a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel konzorciumban valósítja meg. A TOP Plusz program keretében egyebek mellett Fekete Istvánról elnevezett tanösvényt hoznak létre a Prímás szigeten, közös energiagazdálkodást alakítanak ki az önkormányzati intézményekben, szolgáltatóházat építenek a Szalézi-lakótelepen, továbbá több, az esélyegyenlőséget és a társadalmi felzárkózást elősegítő programot valósítanak meg – tette hozzá a polgármester.

Az előző hétvégén Orbán Viktor miniszterelnök is járt Esztergomban a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén.

Kiemelt kép: Az Árpád-kori alapokra épült királyi vár déli részlete a Várhegy tetején a Főszékesegyházzal Esztergomban (Fotó: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba)