Az iszlamista iráni rezsim köszönetet mondott a baloldali spanyol kormánynak

Szerző: hirado.hu
2026.03.05. 09:11

| Szerző: hirado.hu
Az iráni rezsim elnöke, Masoud Pezeshkian szerdán dicsérte a szocialista vezetésű Spanyolországot Madrid „felelősségteljes magatartásáért,” amellyel az ország az „izraeli–amerikai koalíció nyilvánvaló emberi jogi visszaélései és katonai agressziója” ellen foglalt állást, többek között az iráni rezsim ellen.

Pezeshkian szerint Spanyolország hozzáállása azt mutatja, hogy a nyugaton még mindig létezik „etika és ébredt lelkiismeret”, és kifejezte elismerését a spanyol tisztviselők állásfoglalásáért – közölte a Breitbart amerikai hírportál.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök kormánya már korábban is ellenezte az Irán elleni katonai akciót, és

megtagadta, hogy az Egyesült Államok a spanyolországi katonai bázisokat használja a támadások indítására.

Válaszul Donald Trump amerikai elnök jelezte, hogy a Fehér Ház kereskedelmi embargót is bevezethet a NATO-szövetséges Spanyolországgal szemben.

Kiemelt kép: Masoud Pezeshkian (Fotó: X.com)

