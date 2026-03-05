Az iszlamista iráni rezsim köszönetet mondott a baloldali spanyol kormánynak

Pezeshkian szerint Spanyolország hozzáállása azt mutatja, hogy a nyugaton még mindig létezik „etika és ébredt lelkiismeret”, és kifejezte elismerését a spanyol tisztviselők állásfoglalásáért – közölte a Breitbart amerikai hírportál.
Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök kormánya már korábban is ellenezte az Irán elleni katonai akciót, és
megtagadta, hogy az Egyesült Államok a spanyolországi katonai bázisokat használja a támadások indítására.
Válaszul Donald Trump amerikai elnök jelezte, hogy a Fehér Ház kereskedelmi embargót is bevezethet a NATO-szövetséges Spanyolországgal szemben.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Masoud Pezeshkian (Fotó: X.com)