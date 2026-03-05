Az iszlamista iráni rezsim köszönetet mondott a baloldali spanyol kormánynak

Az iráni rezsim elnöke, Masoud Pezeshkian szerdán dicsérte a szocialista vezetésű Spanyolországot Madrid „felelősségteljes magatartásáért,” amellyel az ország az „izraeli–amerikai koalíció nyilvánvaló emberi jogi visszaélései és katonai agressziója” ellen foglalt állást, többek között az iráni rezsim ellen.

Pezeshkian szerint Spanyolország hozzáállása azt mutatja, hogy a nyugaton még mindig létezik „etika és ébredt lelkiismeret”, és kifejezte elismerését a spanyol tisztviselők állásfoglalásáért – közölte a Breitbart amerikai hírportál.

Spain’s responsible conduct in opposing the Zionist-American coalition’s flagrant human rights violations and military aggression against countries, including Iran, shows that ethics and awakened consciences still exist in the West.

I commend Spanish officials for their stances. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 4, 2026

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök kormánya már korábban is ellenezte az Irán elleni katonai akciót, és

megtagadta, hogy az Egyesült Államok a spanyolországi katonai bázisokat használja a támadások indítására.

Válaszul Donald Trump amerikai elnök jelezte, hogy a Fehér Ház kereskedelmi embargót is bevezethet a NATO-szövetséges Spanyolországgal szemben.

Kiemelt kép: Masoud Pezeshkian (Fotó: X.com)