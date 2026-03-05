Az elmúlt évtizedek legnagyobb migrációs válságára figyelmeztet Orbán Balázs

Olyan migránsáradatra kell felkészülnünk a közel-keleti helyzet miatt, amelyre emberemlékezet óta nem volt példa – erről közölt bejegyzést közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs egy, az iráni háború következményeivel foglalkozó cikket osztott meg az Independent oldaláról, amely az EU Menekültügyi Ügynökségének figyelmeztetésével foglalkozik. Az uniós hatóság – ahogy erre a miniszterelnök politikai igazgatója is rámutatott – arra figyelmeztetett,

hogy az Irán körül kialakult fegyveres konfliktus akár az elmúlt évtizedek legnagyobb migrációs válságát indíthatja el.

„Ha a jelenlegi helyzet fokozódik, rég nem látott tömegek indulhatnak el Európa felé” – hangsúlyozta Orbán Balázs.

„Ha csak a 90 milliós lakosság 10 százaléka kényszerül elmenekülni, már az is jóval meghaladná a 2015-ös európai migrációs válságot”

– emelte ki.

„A térségben lévő többi érintett ország lehetséges menekülthulláma pedig tovább fokozhatja a válságot” – fűzte hozzá.

„Magyarország meg fogja védeni a határait, nem fogjuk beengedni a migránsokat és megemeltük a terrorveszély készültségi helyzetet. Magyarország és a magyar emberek biztonsága az első!”

– szögezte le Orbán Balázs.

Kiemelt kép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: Facebook)