A NATO kész az 5. cikkely szerint hadba lépni Amerika mellett az iszlamisták ellen – jelentette ki a főtitkár

A NATO főtitkára, Mark Rutte szerdán a Newsmax televíziónak nyilatkozva kijelentette, hogy az Alapító Szövetség tagországai széles körben támogatják Donald Trump amerikai elnök kampányát, amely Irán nukleáris és rakétaképességei ellen irányul. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a NATO nem vesz részt közvetlenül a műveletben.

Rutte szerint az európai szövetségesek komoly biztonsági aggodalmakkal figyelik Teheránt, utalva az iráni rezsimhez köthető fenyegetésekre és merényletekre. Elmondta: „Itt, Európában jól tudjuk, milyen következményekkel jár Irán tevékenysége, és milyen negatív hatásai lehetnek. Nézze meg az iráni diaszpóra ellen irányuló merényletkísérleteket a NATO-országokban. Saját hazám, Hollandiát is folyamatos fenyegetés éri Teherán részéről.”

Bár egyes európai vezetők, például Emmanuel Macron francia elnök és Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök kritikát fogalmaztak meg, Rutte hangsúlyozta, hogy a NATO-tagországok kulcsfontosságú támogatást nyújtanak az USA-nak, amely lehetővé teszi az amerikai-izraeli akciók folytatását Irán ellen – közölte a ZN.UA ukrán hírportál.

A NATO erői továbbra is készen állnak arra, hogy védjék az Alapító Szövetség területét, miközben növekszik a feszültség a térségben. Rutte felidézett egy nemrég történt esetet is, amikor egy rakéta Törökország felé tartott, és a NATO légvédelmi rendszerei megsemmisítették, így az amerikai célpontok biztonságban maradtak.

Az 5. cikkely, amely kimondja, hogy a NATO egyik tagja elleni támadás a szövetség minden tagjára irányuló támadásnak számít, kapcsán Rutte elmondta: „Teljesen érthető okokból mindig elég homályosan hagyjuk, hogy pontosan mikor lép életbe az 5. cikkely. Szándékosan fenntartjuk ezt a bizonytalanságot, hogy ne adjunk támpontot az ellenségeinknek.”

Hozzátette, hogy ha az 5. cikkelyt alkalmaznák, a NATO azonnal nyilvánosságra hozná. Addig a bizonytalanság tudatos, mert arra kényszeríti az ellenfeleket, hogy alaposan mérlegeljék a NATO érdekei ellen tett lépéseik kockázatait.

Rutte hangsúlyozta:

„Felső vezetésünk és minden katonánk mindent megtesz azért, hogy a NATO képes legyen megvédeni – és meg is fogja védeni – minden centiméterét a területének. Ugyanakkor a Közel-Keleten lévő barátainkkal és partnereinkkel is együttműködünk, hogy minden lehetséges intézkedést megtegyünk a biztonságuk érdekében.”

Történelmi visszatekintésként: az 5. cikkelyt a NATO eddig csak egyszer alkalmazta, az 2001. szeptember 11-i terrortámadások után, amikor az amerikai támogatás érdekében az európai partnerek részt vettek az afganisztáni katonai műveletekben, és veszteségeket szenvedtek.

Kiemelt kép: Mark Rutte NATO-főtitkár (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)