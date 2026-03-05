67 kutyafajtát, köztük II. Erzsébet kedvenceit is be akarják tiltani a britek

Akár 67 kutyafajtát is betilthatnak az Egyesült Királyságban egy új tenyésztési szabályozás miatt – figyelmeztettek állatvédők.

A brit parlament állatjóléti munkacsoportja egy új tesztet dolgozott ki, amelynek segítségével azt vizsgálnák, hogy egy kutya mennyire számít egészségesnek. A rendszer egy tízpontos ellenőrzőlistát használ, amely főként a kutyák külső tulajdonságait vizsgálja – közölte a Daily Mail.

A listán például olyan jellemzők szerepelnek, mint a túl sok bőrredő, a kidülledő szemek, a lógó szemhéjak, a túl rövid orr vagy a rendellenes harapás. A szakértők szerint ezek a tulajdonságok sok esetben egészségügyi problémákat okozhatnak az állatoknak.

A szabály egyelőre nem kötelező, de a tervek szerint a következő öt évben törvény lehet belőle. Ha ez megtörténik, akkor csak azok a kutyák tenyészthetők majd, amelyek megfelelnek az egészségügyi feltételeknek.

A kritikusok szerint azonban az új szabályozás túl szigorú lehet, mert több népszerű kutyafajta is a tiltólistára kerülhet. A lehetséges érintettek között említik például a tacskót, a shih tzu-t, a skót terriert – sőt még a II. Erzsébet királynő által kedvelt corgit is.

Több tenyésztő és szakértő attól tart, hogy a rendszer nem elég pontos, és olyan fajtákat is „egészségtelennek” minősíthet, amelyek valójában jó állapotban vannak. Szerintük a kutyák egészségét inkább alapos állatorvosi vizsgálatokkal kellene megállapítani, nem csak a külsejük alapján.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X.com)