Világsztár kérte fel Király Lindát, hogy írjon neki új dalt

Édesanyja helytállásáról és saját lelki újjászületéséről is mesélt Király Linda az M2 Petőfi TV Esti Kornél című műsorában. Az énekes nemcsak új, magyar nyelvű dalát mutatta be, de azt is megosztotta: legnehezebb évei után végre testben és lélekben is harmóniára talált – és a világsiker is kopogtat nála: dalt írt Bob Sinclarnek.

„Belegondoltam abba, hogy édesanyám, amikor kimentek az Egyesült Államokba, távol az otthonától adott életet nekem és a testvéreimnek. Nem beszélte a nyelvet, édesapám éjjel-nappal dolgozott. Szinte egyedül nevelt minket. Hihetetlen erő van a nőkben, ezt szerettem volna dalba foglalni” – kezdte újdonságáról, a Korona nélkül királynő című dalról az énekes az M2 Petőfi TV élő műsorában.

A megható vallomás egyben mérföldkő is számára:

„Nagy lépés nekem, hogy végre merek magyarul is énekelni”

– jegyezte meg Király Linda, aki hosszú nemzetközi karrier után most anyanyelvén tárja ki a szívét közönsége előtt. Az előadó nem titkolja, hogy az elmúlt évek komoly belső munkával teltek. Életmódot váltott, és önismereti útra lépett, amely szó szerint gyógyulást hozott számára. Pajzsmirigybetegségét szakemberek segítségével sikerül kezelnie, de hangsúlyozta: számára a meditáció bizonyult a leghatékonyabb kiegészítő terápiának.

A testi-lelki egyensúly karrierjében is új kapukat nyitott. „Bob Sinclar, a francia producer hívott telefonon. A 2012-ben megjelent, Groupie című dalát én írtam neki, bízom benne, hogy a következő közös munkánk is hamarosan napvilágot lát” – árulta el a dalszerzőként is sikeres énekes. A teljes beszélgetés újranézhető a Médiaklikken.

Esti Kornél – hétköznaponként 22 órától élőben az M2 Petőfi TV műsorán.

