Videó: Szijjártó Péterrel együtt térnek haza az Ukrajnában besorozott, orosz hadifogságból szabaduló magyar állampolgárok

A magyar kormány közbenjárásának eredményeként Vlagyimir Putyin szabadon engedte azt a két magyar származású hadifoglyot, akiket akaratuk ellenére vittek az ukrajnai frontra.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külügyminiszter közreműködésének köszönhetően Vlagyimir Putyin szabadon engedte azt a két magyar származású hadifoglyot, akiket akaratuk ellenére kényszersorozással vittek az ukrán toborzótisztek a frontra.

A külügyminiszter közösségi oldalán publikált videóból kiderül, hogy Szijjártó Péterrel együtt térhetnek végre haza a számos megpróbáltatást túlélő magyar férfiak.

„Jól van, megyünk haza egy 5-6 óra, aztán otthon vagyunk”

– mondta a külügyminiszter a kimenekített magyar állampolgároknak, miután üdvözölte őket a repülőgépen.

„Tökéletes” – reagált Roman Albert.

„Na, aztán mindjárt hoznak valami finomat, eszünk egyet, aztán szinte már ott is vagyunk” – tette hozzá Szijjártó Péter.

„Nagyszerű! Uram, nagyon szépen köszönjük!”

– válaszolt Roman Albert, majd kezet fogott a külügyminiszterrel, aki hozzátette, hogy beszélgetnek még hazafele.

