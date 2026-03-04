Valóságos pokol vár Európára, akkora energiaválság lesz, ha elhúzódik az iráni konfliktus – jelentette ki a szerb elnök

Szerbia elnöke, Alekszandar Vucsics arra figyelmeztetett, hogy Európára „energetikai pokol” várhat, ha tovább fokozódik a közel-keleti eszkaláció.

„Mindannyian pokolba kerülünk Európában, ha ez így folytatódik. Az emberek számára létfontosságú az Hormuzi-szoros lezárása” – hangsúlyozta a politikus egy helyi médiumnak adott interjújában, melyet a Strana közölt.

Hozzátette: intézkedéseket kell hozni a következő hónapra vonatkozó támogatások biztosítására, mivel az európai országok nem engedhetik meg, hogy az olaj- és gázárak jelentősen megemelkedjenek az energiaforrások hiányának körülményei között.

Aleksandar Vucic arról is beszélt, hogy Szerbiában jelenleg nagyjából 200 dinárba (nagyjából 660 forint) kerül egy liter dízel, míg a mediterrán országokban 216 dinár (716 forint) körüli az ár, ami mintegy nyolc százalékos különbséget jelent – írja a Hét nap.

Arra figyelmeztetett, hogy néhány napon belül az üzemanyag ára akár 230–240 dinárra (760-800 forint) is emelkedhet. Mint mondta, ezt már aligha tudnák megfizetni az emberek, ráadásul az áremelkedés más termékek drágulását is magával hozná.

Hozzátette: a pénzügyminiszterrel együtt olyan megoldásokon dolgoznak, amelyek lehetővé tennék az árak támogatását a következő egy hónapban, megelőzve azok elszabadulását. Emlékeztetett, hogy a földgáz ára is számottevően emelkedett.

A szerb elnök tájékoztatása szerint korábban ezer köbméter 380 dollárba (nagyjából 127 ezer forint) került, jelenleg azonban az európai gázárat meghatározó holland TTF gáztőzsdén már 550 dollár (185 ezer forint) körüli összegért jegyzik, ami 45 százalékos növekedést jelent. Nagy-Britanniában a gáz ára ennél is durvább mértékben, 95 százalékkal emelkedett. A szigetországban már egyes benzinkutak kifogytak az üzemanyagból, miután a britek tömegesen kezdtek tankolni, hogy feltöltsék készleteiket az olajárak esetleges „rekordszintű” emelkedése előtt.

Aleksandar Vucic kiemelte, hogy Katar visszafogta a szállításokat, ami tovább szűkíti a kínálatot a piacon. Szerbia egyelőre abban a helyzetben van, hogy a Török Áramlat vezetéken keresztül folyamatosan érkezik az orosz földgáz, ez a biztosíték azonban csak március végéig áll fenn. „Meg kell vizsgálnunk, mi következik ezután” – fogalmazott.

A közel-keleti fejleményeket illetően a szerb államfő úgy vélekedett, nehéz megérteni, mi indokolja a fegyveres konfliktusok eszkalációját egy olyan térségben, amelynek energiahordozóitól a világ jelentős mértékben függ.

Kiemelt kép: Aleksandar Vucic szerb elnök sajtótájékoztatót tart Belgrádban 2025. október 9-én (Fotó: MTI/EPA/Andrej Cukic)