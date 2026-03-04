Műsorújság
Utasok, figyelem! Az iráni konfliktus miatt a Wizz Air jövő vasárnapig több járatot nem indít el

Forrás: MTI
2026.03.04. 15:49

Jövő vasárnapig biztosan nem indít járatot a Wizz Air Izraelbe, Dubajba, Abu-Dzabiba és Ammánba sem – közölte a Wizz Air szerdán az MTI-vel.

Kiemelték, hogy erre az időszakra a légitársaság jelentősen sűríti Sarm-es-Sejk és Budapest közötti járatainak számát, péntektől heti 10 alkalommal lehet a két város között utazni. A Wizz Air hálózatában jelenleg ez az útvonal biztosítja a legjobb összeköttetést Izrael és Európa között.

A légitársaság továbbra is szorosan követi a fejleményeket, és folyamatos kapcsolatban áll a helyi és nemzetközi hatóságokkal, repülésbiztonsági ügynökségekkel és az érintett kormányzati szervekkel.

A Wizz Air az üzemeltetési döntéseket folyamatosan felülvizsgálja, menetrendje a helyzet alakulásának függvényében változhat

– tették hozzá.

Kiemelt kép forrása: MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor

