Ukrajnában besorozott, orosz hadifogságban lévő magyarokról beszélt Orbán Viktor Vlagyimir Putyinnal

Megvitatta az orosz-magyar együttműködés aktuális témáit, a 2025. november 28-án Moszkvában megtartott tárgyalások eredményeként elért megállapodások végrehajtásának folyamatát telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar kormányfő – közölte kedden a Kreml sajtószolgálata az MTI híradása szerint.

A moszkvai közlés szerint a felek megvitatták az Irán és a közel-keleti régió egésze körül hirtelen kiéleződött helyzetet, egyebek között a világ energiaipari piacára gyakorolt lehetséges következmények szempontjából. Az Ukrajnával kapcsolatos véleménycsere során Vlagyimir Putyin kiemelte a magyar vezetés elvi álláspontját a konfliktus politikai-diplomáciai rendezésének támogatásában, valamint az egészében véve a kiegyensúlyozott és szuverén politika követésének szándékát a nemzetközi ügyekben.

Szóba kerültek azok a kérdések is, amelyek azokat a magyar állampolgárokat érintik, akiket besoroztak az ukrán fegyveres erőkbe, és akik orosz fogságba estek. A felek megállapodtak, hogy különböző szinteken folytatják a kapcsolattartást.

A hirado.hu is írt arról korábban, hogy egy ukrán–magyar kettős állampolgár, Román Albert videóüzenetben kérte Orbán Viktort és Szijjártó Pétert, hogy segítsenek neki hazajutni Magyarországra. A férfit erőszakkal vitték el az ukrán frontra, ahlol megsérült, majd orosz hadifogságba került – miközben az ukrán hatóságok nem nyújtottak neki segítséget.

A magyar-ukrán állampolgárságú férfi oroszul elmondta, hogy az ukrán határ átlépésekor elfogták, és elvitték egy ungvári hadkiegészítő parancsnokságra.

Az orvosi vizsgálat alkalmasnak találta pedig agyhártyagyulladása, több törése és 11 agyrázkódása volt.

A férfi oroszul elmondta, hogy ezt követően buszba ültették, kiképzésre küldték, és a Cservona Kalina dandárba osztották be, ahonnan a katonák kevesebb mint egy százaléka tér vissza.ű

