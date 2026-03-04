Trump: Az amerikai haditengerészet biztosíthatja az olajszállítást a Perzsa-öbölben

„Bármi is történik, az Egyesült Államok biztosítani fogja az energia szabad áramlását a világban!” – erről írt közösségi oldalán Donald Trump amerikai elnök, arra reagálva, hogy a hajózási társaságok nem küldenek olaj- és gázszállító tartályhajókat a Hormuzi-szoroson keresztül, mert attól tartanak, hogy megtámadhatják őket.

Az Egyesült Államok bevetheti haditengerészetét a kereskedelmi hajók Hormuzi-szoroson keresztül történő biztosítására.

Az Irántól délre fekvő vízi úton halad át a világ olajtermelésének egyötöde.

A hajózási társaságok egyelőre nem küldenek olaj- és gázszállító tartályhajókat a szoroson keresztül, mert attól tartanak, hogy az amerikai–izraeli csapásokra adott válaszként megtámadhatják őket az iráni drónok vagy rakéták – közli a New York Times.

Beszáll a haditengerészet?

A tartályhajó-forgalom jelentős csökkenése mérsékli az olajkínálatot és növeli a nyersanyag árát a világpiacon. A Hormuzi-szoros forgalmának elhúzódó leállása pedig magasabb fogyasztói üzemanyag-árakhoz vezethet a benzinkutaknál.

24 hours in the Strait of Hormuz: Trump’s order for an insurance guarantee for Gulf shipping and possible naval escort is yet to have an impact on the real world. Cargo vessels and tankers remain at anchor either side of the Strait – @MarineTraffic @Kpler pic.twitter.com/28sYH6zO9O — Tom Boadle (@TomBoadle) March 4, 2026



„Szükség esetén

az Egyesült Államok haditengerészete a lehető leghamarabb megkezdi a tartályhajók kísérését a Hormuzi-szoroson keresztül”

– írta Trump a Truth Socialon közzétett kedd esti bejegyzésében .

Cél: a hajózás szabadsága

Az kőolaj ára visszaesett Trump bejelentése után, majd ismét a már megemelkedett szint felé indult meg.

NEW: President Trump announces the U.S. will guarantee the financial security of maritime trade through the Gulf, offering political risk insurance for shipping, particularly energy tankers. If necessary, the U.S. Navy will escort vessels through the Strait of Hormuz to ensure… pic.twitter.com/0Y8Bai81EM — Suburban Black Man 🇺🇸 (@niceblackdude) March 3, 2026

„Bármi is történjen, az Egyesült Államok biztosítani fogja az energia szabad áramlását a világban” – húzta alá Trump bejegyzésében. Trump arról is beszámolt: utasította az egyik amerikai kormányzati szervet, az Egyesült Államok Fejlesztési és Finanszírozási Intézetét (ez a USAID megszüntetése után létrehozott szervezet, a DFC – a szerk.), hogy

nyújtson biztosítási és kockázati garanciákat „minden hajózási társaságnak”.

A Pentagonban folyamatban van egy olyan tengeri misszió tervezése, amely szorosan hasonlítana a Védelmi Minisztérium korábbi Vörös-tengeri műveleteihez, ahol az Egyesült Államok anyahajókat és rombolókat telepített a régióba, hogy megőrizze a hajózás szabadságát egy Iránhoz köthető csoport fenyegetései közepette – teszi hozzá a Politico egy, a tárgyalásokkal ismerős volt védelmi tisztviselőre hivatkozva.

Kiszámíthatatlan katonai egységek

Az amerikai terv végrehajtását nehezítheti, hogy – mint azt az Israel Hayom című lap is megfogalmazza –

jelentős számú iráni katonai egység elveszítette a kapcsolatot a rezsim központi apparátusával,

és gyakran kiszámíthatatlan, önálló harci tevékenységet folytatnak.

Breaking: President Trump says he will ensure free energy flow through the Strait of Hormuz. He stated that the U.S. Navy could be used to escort oil tankers to keep shipping lanes open.

Escorting tankers with warships sounds tough. It doesn’t fix the real problem.

Shipping… pic.twitter.com/LLQRJvY6MT — Conti 2023 (@Mouton2023) March 3, 2026



A lap a Perzsa-öböl térségéből származó diplomáciai forrásokra hivatkozva arról számolt be: Irán rezsimje elveszíti az irányítást katonai apparátusának egyes részei felett, a hadsereg és az Iszlám Forradalmi Gárda egyes egységei gyakorlatilag el vannak zárva a magas rangú parancsnokságtól, és független döntéseket hozva cselekszenek.

Figyelmeztettek, hogy a helyzet különösen veszélyes, mivel a rezsim egyes elemei a „felperzselt föld” megközelítését alkalmazzák, az olaj- és gázipari infrastruktúrát veszik célba. Ez magyarázhatja az öböl menti államok energialétesítményei elleni eddigi korlátozott támadásokat.

