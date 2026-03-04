Műsorújság
Trump: Az amerikai haditengerészet biztosíthatja az olajszállítást a Perzsa-öbölben

Szerző: Udvardy Zoltán
2026.03.04. 11:31

| Szerző: Udvardy Zoltán
„Bármi is történik, az Egyesült Államok biztosítani fogja az energia szabad áramlását a világban!” – erről írt közösségi oldalán Donald Trump amerikai elnök, arra reagálva, hogy a hajózási társaságok nem küldenek olaj- és gázszállító tartályhajókat a Hormuzi-szoroson keresztül, mert attól tartanak, hogy megtámadhatják őket.

Az Egyesült Államok bevetheti haditengerészetét a kereskedelmi hajók Hormuzi-szoroson keresztül történő biztosítására.

Az Irántól délre fekvő vízi úton halad át a világ olajtermelésének egyötöde.

A hajózási társaságok egyelőre nem küldenek olaj- és gázszállító tartályhajókat a szoroson keresztül, mert attól tartanak, hogy az amerikai–izraeli csapásokra adott válaszként megtámadhatják őket az iráni drónok vagy rakéták – közli a New York Times.

Beszáll a haditengerészet?

A tartályhajó-forgalom jelentős csökkenése mérsékli az olajkínálatot és növeli a nyersanyag árát a világpiacon. A Hormuzi-szoros forgalmának elhúzódó leállása pedig magasabb fogyasztói üzemanyag-árakhoz vezethet a benzinkutaknál.


„Szükség esetén

az Egyesült Államok haditengerészete a lehető leghamarabb megkezdi a tartályhajók kísérését a Hormuzi-szoroson keresztül”

– írta Trump a Truth Socialon közzétett kedd esti bejegyzésében .

Cél: a hajózás szabadsága

Az kőolaj ára visszaesett Trump bejelentése után, majd ismét a már megemelkedett szint felé indult meg.

„Bármi is történjen, az Egyesült Államok biztosítani fogja az energia szabad áramlását a világban” – húzta alá Trump bejegyzésében. Trump arról is beszámolt: utasította az egyik amerikai kormányzati szervet, az Egyesült Államok Fejlesztési és Finanszírozási Intézetét (ez a USAID megszüntetése után létrehozott szervezet, a DFC – a szerk.), hogy

nyújtson biztosítási és kockázati garanciákat „minden hajózási társaságnak”.

A Pentagonban folyamatban van egy olyan tengeri misszió tervezése, amely szorosan hasonlítana a Védelmi Minisztérium korábbi Vörös-tengeri műveleteihez, ahol az Egyesült Államok anyahajókat és rombolókat telepített a régióba, hogy megőrizze a hajózás szabadságát egy Iránhoz köthető csoport fenyegetései közepette – teszi hozzá a Politico egy, a tárgyalásokkal ismerős volt védelmi tisztviselőre hivatkozva.

Kiszámíthatatlan katonai egységek

Az amerikai terv végrehajtását nehezítheti, hogy – mint azt az Israel Hayom című lap is megfogalmazza

jelentős számú iráni katonai egység elveszítette a kapcsolatot a rezsim központi apparátusával,

és gyakran kiszámíthatatlan, önálló harci tevékenységet folytatnak.


A lap a Perzsa-öböl térségéből származó diplomáciai forrásokra hivatkozva arról számolt be: Irán rezsimje elveszíti az irányítást katonai apparátusának egyes részei felett, a hadsereg és az Iszlám Forradalmi Gárda egyes egységei gyakorlatilag el vannak zárva a magas rangú parancsnokságtól, és független döntéseket hozva cselekszenek.

Figyelmeztettek, hogy a helyzet különösen veszélyes, mivel a rezsim egyes elemei a „felperzselt föld” megközelítését alkalmazzák, az olaj- és gázipari infrastruktúrát veszik célba. Ez magyarázhatja az öböl menti államok energialétesítményei elleni eddigi korlátozott támadásokat.

