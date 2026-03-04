Telitalálat a Skandináv lottón: hatalmas vagyont nyert egy szerencsés játékos

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a március 4-én megtartott 10. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki az első számsorsoláson:
1
2
4
8
11
15
22
Második számsorsolás:
5
24
25
27
31
32
33
Nyeremények:
7 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 251 434 915 forint;
6 találatos szelvény 47 darab, nyereményük egyenként 401 100 forint;
5 találatos szelvény 2379 darab, nyereményük egyenként 7925 forint;
4 találatos szelvény 37 785 darab, nyereményük egyenként 2585 forint.
A kiemelt kép illusztráció.