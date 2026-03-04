Műsorújság
Telitalálat a Skandináv lottón: hatalmas vagyont nyert egy szerencsés játékos

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.03.04. 22:04

| Szerző: hirado.hu
Hét találatos szelvény egy darab volt, nyereménye 251 434 915 forint.

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a március 4-én megtartott 10. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki az első számsorsoláson:

1

2

4

8

11

15

22

Második számsorsolás:

5

24

25

27

31

32

33

Nyeremények:

7 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 251 434 915 forint;

6 találatos szelvény 47 darab, nyereményük egyenként 401 100 forint;

5 találatos szelvény 2379 darab, nyereményük egyenként 7925 forint;

4 találatos szelvény 37 785 darab, nyereményük egyenként 2585 forint.

A kiemelt kép illusztráció. 

