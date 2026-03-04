Szolgálati autóból szívták le az üzemanyagot a rendőrök – VIDEÓ

Szolgálati gépkocsiból szívták le az üzemanyagot azok a rendőrök, akiket immár gyanúsítottként hallgattak ki, szolgálati jogviszonyuk pedig időközben meg is szűnt. A nyomozó ügyészség a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) feljelentése alapján indította el az eljárást a korrupt-sikkasztó volt rendőrökkel szemben, akiket folytatólagosan, szabálysértési értékre, üzletszerűen elkövetett sikkasztás vétségével gyanúsítanak.

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség sikkasztás miatt gyanúsítottként hallgatott ki négy rendőrt, akiknek azóta megszűnt a szolgálati jogviszonya – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) az ügyészség honlapján szerdán.

A tájékoztatás szerint a nyomozó ügyészség a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) feljelentése alapján indult ügyben 2026 februárjában több helyszínt érintő kutatást hajtott végre az NVSZ, a Készenléti Rendőrség és a Terrorelhárítási Központ (TEK) közreműködésével.

Az elsődleges eljárási cselekményeket követően a nyomozó ügyészség folytatólagosan, szabálysértési értékre, üzletszerűen elkövetett sikkasztás vétsége miatt gyanúsítottként hallgatott ki négy rendőrt.

A megalapozott gyanú szerint a futárként szolgálatot ellátó rendőrök 2023 júniusától a rendőrségi szolgálati gépkocsikból, szolgálatuk során, rendszeres anyagi haszonszerzésre törekedve, alkalmanként megközelítőleg 15 liter gázolajat tulajdonítottak el.

A terheltek lakóhelyein, tartózkodási helyein és a használatukban álló járművekben végrehajtott kutatás során a nyomozó ügyészség

gázolajon kívül a bűncselekmény elkövetéséhez használt eszközöket foglalt le, köztük kannákat, üzemanyag-szivattyút, gumicsövet, és tölcséreket.

A gyanúsítottak – akik között vezető beosztású, vagy tiszti rendfokozatú egyenruhás nincs – szolgálati jogviszonya az eljárás alatt megszűnt.

Az Ügyészség YouTube csatornáján közzétett videón az egyik elkövetés pillanatai láthatóak

Kiemelt kép: Az elkövetés pillanata (Forrás: YouTube/képernyőfotó)