Szijjártó Péter Vlagyimir Putyinnal tárgyal a Kremlben az olajellátás helyzetéről

Magyarország energiaellátásának biztonságáról egyeztet Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Moszkvában Vlagyimir Putyinnal annak érdekében, hogy a krízis ellenére is rendelkezésre álljon a szükséges kőolaj- és földgázmennyiség változatlan áron.

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a jelenlegi meglehetősen ingatag globális biztonsági helyzetben, a világban zajló háborúk közepette Magyarország energiabiztonságát számos kihívás éri.

„Egyrészt az ukránok blokkolják a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, a horvátok pedig egyelőre vitatják a jogunkat arra nézvést, hogy orosz kőolajat vásároljunk tengeri útvonalon. Ezzel párhuzamosan pedig az iráni háború nyomán a teljes globális tengeri olaj- és földgázszállítás került rendkívüli kihívások elé a Hormuzi-szoros lezárásával, ahol a világ tengeri olajkereskedelmének egyharmada és a világ cseppfolyósított földgáz kereskedelmének egyötöde zajlik” – mutatott rá.

„Ebben a helyzetben itt vagyok Moszkvában, hogy meggyőződjek arról, hogy a válság idején is továbbra is a rendelkezésünkre áll a Magyarország energiaellátásának biztonságához szükséges kőolaj és földgáz, és azért vagyok itt, hogy meggyőződjek arról és garanciát kapjak arra, hogy a hazánk energiaellátásának biztonságához szükséges kőolaj- és földgázmennyiséget a megváltozott körülmények és a globális energiaválság dacára az oroszok változatlan áron Magyarország számára leszállítják” – folytatta.

„És hogyha ezt a garanciát ma megkapjuk, akkor egy feladat marad: biztosítani, hogy ezek a kőolaj- és földgázmennyiségek el is jussanak Magyarországra” – tette hozzá.

Majd leszögezte, hogy

erre a rezsicsökkentés fenntartásának érdekében is szükség van, ugyanis az orosz energiahordozók nélkül, azt el kellene felejteni.

Szijjártó Péter ezután kifejtette, hogy van egy másik oka is a mostani látogatásának. „Mi minden magyar emberről gondoskodunk, mi minden magyar embert megvédünk, függetlenül attól, hogy hol van a világban. Az elmúlt időszakban sajnos az ukrán kényszersorozások nyomán számos magyar embert vittek el az ukrán frontra. Sajnos sokan meg is haltak, sokan eltűntek, és vannak, akik orosz hadifogságba kerültek” – sorolta.

„Az elmúlt időszakban két ilyen magyar emberre is fény derült, akik segítséget kértek tőlünk, úgyhogy remélem, hogy a mai megbeszéléseket követően már többen utazunk haza a repülőgéppel, mint ahányan idefele jöttünk” – fogalmazott.

Szijjártó Péter külügyminisztert szerdán a Kremlben fogadja Vlagyimir Putyin orosz elnök, ahol az olajellátás helyzetéről fognak tárgyalni – mondta Dmitrij Peszkov szóvivő a Ria Novosztyi hírügynökségnek.

Peszkov kiemelte, hogy a tárgyalásokon szó lesz arról is, hogy

Kijev szándékosan blokkolja a szállításokat a Barátság kőolajvezetéken keresztül.

Peszkov hangsúlyozta, hogy Magyarországot és Szlovákiát zsarolják.

Magyar Péter szerint nem Ukrajna hibája az olajszállítás leállása a Barátság vezetéken

A Tisza Párt elnöke a Kapuváron tartott hétvégi kampányeseményén szólalt meg az ukrán olajembargó ügyében, és kijelentette: szerinte nem Ukrajna felelős azért, hogy Magyarország nem jut kőolajhoz a Barátság vezetéken. Az ellenzéki politikus a rendezvényen – a Hír TV riporterének kérdésére reagálva – arról beszélt, hogy a vezetéket ért károkért Oroszországot tartja felelősnek.

„Beszélnek önök a Druzsbáról, a Barátság kőolajvezetékről. Tudja, ki lőtte szét? Az oroszok!”

A magyar energetikai létesítmények védelméről szólva Magyar Péter azt mondta: „Összehívják a Védelmi Tanácsot, meg az összes ilyen bábszervezetet, és azt mondják, hogy óriási veszély van. Például az energetikai infrastruktúránál. Hát, kérem szépen, az energetikai infrastruktúrát mindig védeni kell. És megmondták a szakemberek: ha valós a fenyegetettség, ha a miniszterelnök nemcsak egy aljas kampányhúzásból teszi, amit tesz… Tudjuk, hogy abból teszi, de ha nem, akkor neki feljelentési kötelezettsége van. Akkor (…) utasítani kell a nemzetbiztonsági szerveket, a honvédelmet, hogy járjanak el, és védjék meg a magyar embereket, a magyar nemzetbiztonságot.”

Hozzátette, hogy ilyen esetben a szövetségesekhez is fordulni kell. „És akkor (…) a szövetségesekhez kell fordulni, nem véletlenül vagyunk a NATO-nak a tagjai.”

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter fogadja Vlagyimir Putyin orosz elnököt Liszt Ferenc-repülőéren 2019. október 30-án. (Fotó: MTI/KKM)