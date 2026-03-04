Szijjártó Péter két Ukrajnában besorozott, orosz hadifogságba esett magyar szabadon bocsátását érte el Moszkvában

Vlagyimir Putyin orosz elnök jóváhagyta két kárpátaljai magyar hadifogoly elengedését a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel folytatott tárgyalásán szerdán Moszkvában.

Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyal Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Vlagyimir Putyin elmondta, hogy előző napi telefonbeszélgetésük során Orbán Viktor miniszterelnök is érintette ezt a kérdést, és kérte az orosz hadifogságba esett magyar állampolgárok szabadon bocsátását.

„Ezek olyan állampolgárok, akiknek ukrán és magyar állampolgárságuk is van, őket kényszersorozással vitték a frontra, és mi úgy döntöttünk, hogy engedélyezzük, hogy két embert magukkal vihessenek azon a repülőgépen, amellyel érkeztek és amellyel haza fognak térni”

– jelentette be.

Szijjártó Péter kiemelte: Ukrajnában számos kárpátaljai magyart kényszerrel besoroztak, és közülük sokan elestek, sokan eltűntek, illetve vannak, akik orosz hadifogságba estek.

Többek között erről is tárgyalt Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin a keddi telefonos egyeztetésük során.

Miután orosz sajtóértesülések szerint felmerült, hogy Putyin kész lehet szabadon bocsátani az ukrán hadseregbe kényszersorozott, majd fogságba esett magyar állampolgárokat, miután egy ukrán–magyar kettős állampolgárságú katona videóüzenetben kérte a magyar kormány segítségét hazatéréséhez.

Erről az orosz elnök Szijjártó Péterrel tartott találkozóján azt mondta: „Tegnapi telefonbeszélgetésünk során Orbán Viktor miniszterelnök úr is felvetette ezt a kérdést, és kérte, hogy vizsgáljuk meg a lehetőségét annak, hogy szabadon engedjék azokat a magyar állampolgárokat, akik az orosz hadsereg fogságába kerültek. Ezek olyan állampolgárok, akik kettős állampolgárok, ukrán és magyar állampolgársággal egyaránt rendelkeznek. Kényszerrel sorozták be őket”

„Úgy döntöttem, hogy két embert szabadon engedek. És ön, ahogy a miniszterelnök kérte, magával viheti őket közvetlenül arra a repülőgépre, amellyel ideérkeztek, és amellyel visszatérnek Budapestre”

– közölte Putyin.

„Nagyon köszönöm önnek! Hálás vagyok” – köszönte meg Szijjártó Péter orosz elnöknek orosz nyelven.

A tárgyaláson orosz részről részt vett Szergej Lavrov külügyminiszter, Jurij Usakov, az elnök külpolitikai tanácsadója és Gyenyisz Manturov első miniszterelnök-helyettes is.

A találkozón a felek abban is megállapodtak: Magyarország garanciát kapott arra, hogy Oroszország a nemzetközi energiaválság ellenére is változatlan áron szállítja a hazai ellátáshoz szükséges földgázt és kőolajat.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/AP/Orosz elnöki sajtószolgálat/Mihail Metzel)